DSÖ’den Avrupa’ya sıcak hava dalgası uyarısı: Daha ölümcül haftalar kapıda

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa’da yeni bir sıcak hava dalgasının etkili olabileceği uyarısında bulundu. DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Atlantik üzerinde oluşan yeni sıcak hava dalgası nedeniyle kıtanın önümüzdeki haftalarda daha ağır sonuçlarla karşılaşabileceğini belirtti.

Portekiz ve İspanya’nın güneyinde sıcaklıkların önümüzdeki günlerde 43 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Uzmanlar, aşırı sıcakların özellikle yaşlılar, bakım evlerinde kalanlar, evsizler, kronik hastalığı bulunanlar ve sosyal olarak yalnız yaşayan kişiler için ölümcül risk oluşturabileceğini vurguluyor.

Hans Kluge, pazartesi günü DSÖ Avrupa Bölgesi’nden 41 ülkenin temsilcileri, Avrupa Komisyonu ve sivil toplum kuruluşlarıyla acil bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, Avrupa’yı etkileyen son sıcak hava dalgasından çıkarılan dersler ve yaklaşan yeni dalgaya karşı alınması gereken önlemler ele alındı.

Kluge, sıcaklığa bağlı sağlık eylem planı bulunan ülkelerin haziran ayındaki sıcak hava dalgasına daha hızlı yanıt verdiğini ve halkı daha etkili koruduğunu söyledi. Ancak DSÖ Avrupa Bölgesi’ndeki ülkelerin yarısından azında bu tür bir planın bulunduğuna dikkat çekti.

SICAKLIKLAR SAĞLIK SİSTEMLERİNİ ZORLADI

Uzmanlara göre 20-28 Haziran arasında etkili olan sıcak hava dalgası, Avrupa’da kayıtlara geçen en şiddetli sıcak hava dalgalarından biri oldu.

Aşırı sıcaklar, elektrik üretiminde aksamalara, altyapı hasarlarına ve sağlık sistemleri üzerinde ciddi baskıya yol açtı. Bilim insanları, bu tür aşırı sıcakların iklim değişikliği nedeniyle çok daha olası hale geldiğini belirtiyor.

Fransa, Hollanda ve Belçika’da haziran sıcakları sırasında toplam 3 bin 700 fazla ölüm kaydedildi. Yetkililer, söz konusu verilerin öncü nitelikte olduğunu ve nihai bilançonun daha yüksek olabileceğini bildirdi.

DSÖ Avrupa Direktörü Kluge, sıcak hava dalgalarında en kırılgan gruplara ulaşmakta hâlâ ciddi eksiklikler bulunduğunu söyledi.

Kluge’ye göre bakım evlerinde kalanlar, evsizler ve sosyal olarak yalnız yaşayan yaşlılar, Avrupa genelinde yeterince sistematik biçimde korunamıyor. Bu gruplara yönelik erken uyarı, düzenli kontrol, serin alanlara erişim ve sağlık hizmeti desteği hayati önem taşıyor.

“SADECE MÜDAHALE EDEN DEĞİL, HAZIR OLAN SİSTEMLER KURULMALI”

Kluge, Avrupa ülkelerinin önünde iki temel görev bulunduğunu belirtti. Bunlardan ilkinin, son haftalarda aksayan noktaları yeni sıcak hava dalgası gelmeden önce düzeltmek olduğunu söyledi.

İkinci görevin ise sağlık sistemlerini yalnızca aşırı sıcaklara yanıt veren yapılar olmaktan çıkarıp, bu krizlere önceden hazır hale getirmek olduğunu vurguladı.

DSÖ’ye göre aşırı sıcaklar artık istisnai hava olayları değil, Avrupa’nın tekrar tekrar karşılaşacağı bir halk sağlığı krizi haline geldi.

Bu nedenle uzmanlar, sıcak hava dalgalarına karşı ulusal eylem planlarının yaygınlaştırılması, erken uyarı sistemlerinin güçlendirilmesi ve kırılgan gruplara yönelik koruyucu politikaların hızla uygulanması gerektiğini belirtiyor.