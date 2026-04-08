DSÖ'den Gazze için korkutan 'sağlık' uyarısı: 'İlaçlar bekliyor, hastalar ölüyor'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Hanan Balkhy, Gazze'ye yönelik devam eden ciddi tıbbi yardım kısıtlamalarının sağlık müdahalesini baltaladığını, tıbbi tahliyelerin de ateşkese rağmen gereken seviyede gerçekleşmediğini bildirdi.

Balkhy, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Gazze'deki durumun kötüye gitmesinin artık sadece saldırılarla ilgili olmadığına dikkati çeken Balkhy, sağlık hizmetlerine erişimin gerçek anlamda engellendiğini ve bunun, insan hayatını riske attığını belirtti.

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Hanan Balkhy, "Sağlık hizmetlerine erişimin önemli ölçüde tehlikeye atıldığını çok açık bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla sağlık sisteminin sınırlarına kadar zorlandığı çok açık. Çok fazla azalan kaynaklarla, sınırlı erişimle ve çok hızlı artan ihtiyaçlarla çalışıyorlar. Örneğin, hayat kurtarıcı malzemeler hazır ancak hala engelleniyorlar. Kamyonlar, paletler ve ilaçlar beklerken hastalar ise bakıma çok az veya hiç erişemiyor. Gazze'ye giden geçiş noktalarının çoğu aslında kapalı. Tıbbi yardım akışı ciddi şekilde kısıtlanmış durumda. Bu da tüm sağlık müdahalesini baltalıyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye yakıt girişinin gereken seviyelerin çok altında olduğunu vurgulayan Balkhy, bu durumun, hastanelerin hizmet vermesi için bir tür zorunlu rotasyona ihtiyaç duyduğu anlamına geldiğini kaydetti.

Hanan Balkhy, yakıt eksikliğinin sağlık bakımına erişimi tehlikeye attığını belirterek "Yakıt olmadan hastaneler çalışmayı durduracak. Bu, sadece hastaneler için değil, daha geniş bir sistem genelinde risk oluşturuyor." dedi.

Halihazırda gerilimin yeniden tırmanmasıyla ateşkesin de etkilendiğini anımsatan Balkhy, ateşkesin Gazze'ye mal ve destek girişini kolaylaştırmanın yanı sıra tıbbi tahliyeleri sağlamayı hedeflediğine işaret etti.

TIBBİ TAHLİYELER ÖNGÖRÜLEMİYOR

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Balkhy, tıbbi tahliyelerin öngörülemediğini belirterek "Bu da kritik durumdaki hastaların hayat kurtarıcı bakıma güvenilir erişimini engelliyor. Halk sağlığı riskleri de erişim ve (yardım çalışanlarının) insanların içeri girmesine izin verilmemesi nedeniyle tekrar artıyor. Gazze'deki yıkım devam ediyor. Altyapı ve konut açısından Gazze'nin yeniden inşası ve iyileştirilmesi 10 yıllar alacak. Dolayısıyla tüm bunlar bir araya geldiğinde, sürekli artan sağlık talepleri ve hastalıkların yayılması için bir ortam oluşuyor ve bu da sorun olmaya devam ediyor."

Kötü altyapı, yetersiz sanitasyon ve temiz suya erişimin kısıtlı olduğu bir ortamda ortaya çıkan hastalıkların yayılmasının Gazze Şeridi'nin yanı sıra bölge için de risk oluşturduğuna işaret eden Balkhy, bu durumun sağlık yetkilileri için kabus haline geldiğini söyledi.

Hanan Balkhy, "(Gazze'de) Gerçekten de ateşkes kırılganlığını koruyor. Geçiş noktalarından serbest dolaşımın olmaması, malzeme girişinin ve çıkan hasta sayısının engellenmesi ile yer değiştirmeler ve nüfus yoğunluğu, Gazze halkı arasında daha fazla enfeksiyon ve zorluğa yol açma konusunda kritik öneme sahip." dedi.

"EKİM 2023'TEN BU YANA 11 BİN 245 HASTA TAHLİYE EDİLDİ"

Gazze'deki tıbbi tahliyelerin hayatları kurtarmak için "gereken seviyede" gerçekleşmediğini söyleyen Balkhy, şu değerlendirmede bulundu:

"Ekim 2023'ten bu yana 11 bin 245 hasta tahliye edildi. Bunların yüzde 52'si yani 5 bin 850'si çocuktu. Hastaların yanında 13 bin 279 refakatçi bulunuyordu. Ateşkes sırasında çok daha fazla tıbbi tahliye gerçekleştirmeyi bekliyorduk ancak ateşkesin ardından sadece 388 hastayı tahliye edebildik ve bunların 47'si çocuktu. Bu hastaları kabul eden DSÖ üyesi ülkelere de teşekkür etmek istiyorum. Tahliyeye ihtiyaç duyan hastaları kabul etmek için bizimle birlikte çalışabilecek daha fazla ülkeye ihtiyacımız var."

Hanan Balkhy, Ekim 2023'ten bu yana DSÖ'nün 3 bin 668 hastanın tıbbi tahliyesini gerçekleştirdiğini kaydetti.

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Balkhy, Refah Sınır Kapısı ve Kerem Ebu Salim (Kerem Şalom) Sınır Kapısı üzerinden tıbbi tahliyelerin 28 Şubat'tan bu yana askıya alındığını hatırlattı.