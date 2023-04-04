DSÖ: Dünya'daki her 6 kişiden 1'i kısırlık sorunu yaşıyor

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 12:57

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 12:58

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelindeki kısırlık sorununa ilişkin yeni bir rapor yayımladı.

Rapora göre, küresel yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 17,5'i ya da yaklaşık her altı kişiden biri, tedavi eksikliği nedeniyle kısırlık sorunu yaşıyor.

DSÖ açıklamasında, "Dünya genelindeki yetişkin nüfusun yaklaşık %17,5'i ya da her 6 kişiden 1'i kısırlık sorunu yaşamakta olup, bu durum ihtiyacı olanlar için uygun fiyatlı, yüksek kaliteli doğurganlık bakımına erişimin acilen arttırılması gerektiğini göstermektedir" ifadelerine yer verdi.

DSÖ tahminlerine göre, yüksek gelirli ülkelerde kısırlık oranının yüzde 17,8, düşük ve orta gelirli ülkelerde ise yüzde 16,5 olduğu belirtildi.

"YIKICI SONUÇLAR DOĞURUYOR"

Açıklamada, "Kısırlık, 12 ay veya daha uzun süreli düzenli korunmasız cinsel ilişkiden sonra gebelik elde edilememesi ile tanımlanan bir erkek veya kadın üreme sistemi hastalığıdır. Kısırlık dünya çapında milyonlarca insanı etkilemekte ve çoğu zaman yıkıcı sonuçlar doğurmaktadır" denildi.

Kısırlığın ele alınmasının "cinsel sağlık ve üreme sağlığı ve haklarının önemli bir bileşeni" olduğunu vurgulayan DSÖ, hükümetleri bu konuda proaktif politikalar izlemeye ve insanlara gerekli tedaviye erişim sağlamak için kamu fonlarını artırmaya çağırdı.