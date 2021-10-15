DSÖ, fiziksel aktivitenin yılda 5 milyon ölümü engelleyebileceğini açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), fiziksel aktivitenin artması durumunda dünyada 5 milyona kadar ölümün engellenebileceğini belirtti.
DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, dünya nüfusunun fiziksel aktivitelere katılım oranındaki yetersizlik değerlendirildi.
Açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınının insanları daha hareketsiz hale getirdiği anımsatılarak, "İnsanlara daha aktif ve sağlıklı bir hayat yaşamaları için daha iyi imkanlar sunmamız gerekiyor" ifadesi kullanıldı.
DSÖ, dünya genelinde sağlık, spor, eğitim ve ulaşım sektörlerindeki karar vericilere, insanların fiziksel hareketini artırmak için daha fazla hizmet sunma çağrısında bulundu.
Açıklamada, dünya nüfusunun daha aktif ve hareketli bir hayat yaşaması durumunda yılda 5 milyona kadar ölümün engellenebileceğinin altı çizilerek, "Birçok insan, güvenli şekilde yürüyüp, koşup, bisiklet sürebileceği veya diğer faaliyetlerde bulunabileceği alanlara ulaşamamaktadır" değerlendirmesi yapıldı.
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