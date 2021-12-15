DSÖ: Omicron daha önce hiçbir mutasyonda görmediğimiz oranda yayılıyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "77 ülke şu anda Omicron vakaları bildirdi ve gerçek şu ki Omicron henüz tespit edilmemiş olsa bile muhtemelen çoğu ülkede bulunuyor. Omicron, daha önce hiçbir mutasyonda görmediğimiz bir oranda yayılıyor" dedi.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19 salgınının son durumuna yönelik düzenlediği basın toplantısında, "77 ülke şu anda Omicron vakaları bildirdi ve gerçek şu ki Omicron henüz tespit edilmemiş olsa bile muhtemelen çoğu ülkede bulunuyor. Omicron, daha önce hiçbir mutasyonda görmediğimiz bir oranda yayılıyor" diye konuştu.
Omicron'un hafife alınmasından endişe duyduğunu belirten Ghebreyesus, "Omicron daha az ciddi hastalığa neden olsa bile çok sayıda vaka, hazırlıksız sağlık sistemlerini bir kez daha zor duruma sokabilir" ifadelerini kullandı.
Aşının ülkeleri krizden çıkmasını tek başına sağlamayacağını belirten Ghebreyesus, sosyal mesafenin, maske takmanın ve hijyenin önemine vurgu yaptı.
Ülkeler arasında Covid-19 aşılama oranlarında hala büyük bir eşitsizlik olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "41 ülke hala nüfuslarının yüzde 10'unu aşılamayı başaramadı, 98 ülke yüzde 40'a ulaşmadı. Aynı ülkedeki nüfus grupları arasında da önemli eşitsizlikler görüyoruz" dedi.
Ghebreyesus, "Eğer eşitsizliği sonlandırırsak Covid-19 salgınını sonlandırırız. Eğer eşitsizliğin devam etmesine izin verirsek salgının devam etmesine izin vermiş oluruz" diye konuştu.
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