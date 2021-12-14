DSÖ’den endişe yaratan ‘Omicron’ açıklaması: Hastane yatışlarında artış görülecek
Covid-19’un en çok mutasyona uğramış türü olarak bilinen Omicron varyantıyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ), çarpıcı açıklamalar geldi.
Koronavirüsün 30’dan fazla mutasyona uğramış türü olan Omicron varyantıyla ilgili dikkat çekici açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak, DSÖ Üst Düzey Acil Durum Uzmanı Mike Ryan, Omicron nedeniyle hastane yatışlarında artış görüleceği konusunda uyarıda bulundu.
“Hastalıkla mücadele edemeyecek gruplara aşılama yapılması önceliğimiz, daha sonra ek doz aşıları görüşeceğiz” ifadelerini kullanan Ryan’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
-"(Omicron ile ilgili) tam bir karara varmak için henüz yeterli veri yok.
-Sağlık önlemlerine yeniden odaklanmamız gerekiyor, her sağlık sistemi Omicron'a karşı hazırlanmalı.
-Mevcut aşıların hastane yatışlarına ve can kaybına karşı ciddi koruma sağlayacağı fikrindeyim, burada sorulması gereken bazı grupların ek doz aşı alması gerekip gerekmediği..."
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