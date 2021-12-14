Omicron varyantı görülen ülkeler arasına bir yenisi eklendi

14 Aralık 2021 Salı, 17:10

Yerel sağlık yetkilileri tarafından salı günü düzenlenen basın toplantısında, Çin'in güneyinde yer alan Guangzhou şehrinde, Omicron varyantını içeren bir koronavirüs vakası tespit edildiği duyuruldu.

Guangzhou Belediye Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Chen Bin, Omicron varyantının, şehirde ev karantinasında bulunan 67 yaşındaki bir erkekten alınan örneklerin genom dizilimi sırasında bulunduğunu söyledi.

Söz konusu kişinin, 27 Kasım'da denizaşırı bir yerden döndükten ve başka bir şehirde 14 günlük karantinaya girdikten sonra 11 Aralık'ta Guangzhou'ya geldiği ve 13 Aralık'ta koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra belirlenen bir hastaneye gönderildiği ifade edildi.