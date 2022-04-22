DSÖ: Ukrayna'da her 3 haneden birinde en az 1 kronik hasta var

22 Nisan 2022 Cuma, 12:59

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ukrayna'da her 3 haneden birinde en az 1 kişinin kronik hastalığı olduğunu bildirdi.

DSÖ'nün internet sitesinde yayınlanan yazıda, Ukrayna'da çatışmaların ortasında kalan 1000 hane halkıyla yapılmış mülakatların sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, her 3 haneden birinde, en az 1 kişi kronik hastalık geçirirken; bu hastalar tedaviye erişim imkanı bulamıyor. Her 5 hane halkından 2'sinde de diyabet ve kanser gibi kalp veya damar hastalıkları bulunuyor.

Katılımcı hane halklarının yüzde 70'i çatışmalardan korunmak için kendi evinde kalırken; yüzde 11'i daha güvenli bölgelere geçmek için akraba veya arkadaşlarının evinde, yüzde 3'ü ülke içinde yerinden edilenler için hazırlanan barınaklarda kalıyor.

'DEVAMLI YARDIM GEREKİYOR'

Ankette görüşlerine yer verilen DSÖ Ukrayna Ofisi Başkanı Dr. Jarno Habicht, savaşın başlamasından bu yana neredeyse 2 ay geçtiğini hatırlatarak, "Elimizdeki bulgular, Ukrayna'da sağlık sistemine devamlı yardımın yapılmasının gerekli olduğunu gösteriyor" ifadesini kullandı.

Habicht, şimdiye kadar DSÖ'nün 7,5 milyon kişiye sağlık yardımı ulaştırdığını, savaştan etkilenen birçok bölgeye erişimin hala zor olduğunu kaydetti.

DSÖ, Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana sağlık merkezlerine 164 saldırı gerçekleştiğini, bu olaylarda 73 sivilin hayatını kaybettiğini, 52 kişinin de yaralandığını bildirdi.