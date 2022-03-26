DSÖ: Ukrayna'da sağlık merkezlerine yapılan saldırılar 72'ye yükseldi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya'nın saldırılarının sürdüğü Ukrayna'da sağlık hizmeti veren merkezlere yönelik saldırıların 72'ye yükseldiğini bildirdi.
Dünya Sağlık Örgütü'nün Sağlık Hizmetlerine Yönelik Saldırıları Takip Sistemi'nde, Ukrayna'da savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana sağlık merkezlerine yönelik saldırı bilgileri güncellendi.
Verilere göre Ukrayna'da sağlık merkezlerine 72 saldırı yapılırken bu saldırılarda 71 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.
Saldırıların 56'sının ağır silah ve 12'sinin bireysel silahlarla gerçekleştiği, diğer saldırıların da alıkoyma ve sabotaj türünde yapıldığı bilgisi paylaşıldı.
Şimdiye kadarki saldırılarda 58 sağlık binasının yanı sıra 11 sağlık aracı, 8 tıbbi malzeme sevkiyatı ve 1 malzeme deposunun etkilendiği belirtildi.
İlgili Haberler
- Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Ukrayna neleri başardı, hangi konularda doğru davrandı?
- Ukrayna: Kayıp Rus Savunma Bakanı kalp krizi geçirdi
- Rusya-Ukrayna savaşı 1 ay önce patladı: Barış, her iki ülke için de şart
Video Haberler
- Büyükada’da tarihi otelde yangın paniği
- Yerde yatan yaralı atı belediye kurtardı
- Maden ocağındaki göçükte bir işçi hayatını kaybetti
- Annesi tarafından bıçaklanan çocuk yaralandı
- İngiliz Bakandan 'nazi' sorusuna skandal yanıt
- Marmaray'da maske tartışması
- Bilim Kurulu üyesinden umutlandıran açıklama
- Eyüpsultan sahilinde 24 ölü yunus balığı kıyıya vurdu
- Avrupa’nın çöplüğü olduk!
- 'Cumhurbaşkanı yalan mı söylüyor?'
En Çok Okunan Haberler
- Yıldız Tilbe hakkında bir suç duyurusu daha
- Çavuşoğlu'ndan 'S-400' açıklaması
- Euroleague'de haftanın MVP'si belli oldu!
- Kiev'de sokağa çıkma yasağı uzatıldı
- Bakan Kurum hayat pahalılığının 'nedenini' buldu
- Balıkçılığı mayın korkusu vurdu
- Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
- Arjantinli oyuncudan veda!
- Resmen açıklandı... Göztepe'de yol ayrımı!
- Galatasaray'da Gomis tepkisi!