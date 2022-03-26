Rusya-Ukrayna savaşı 1 ay önce patladı: Barış, her iki ülke için de şart

26 Mart 2022 Cumartesi, 02:00

Rusya-Ukrayna savaşının en sıcak bölümü (Sekiz yıldır süren dolaylı savaş halini saymazsak) birinci ayını geride bıraktı. Savaşın bu bir ayına bakarsak şunları söyleyebiliriz:

Ukrayna ordusu sekiz yıl önceki gibi cılız bir ordu olmadığını gösterdi. Amerikalı uzmanların bir haftada Rusların eline geçeceği tahmininde bulundukları Kiev başarıyla direndi. Rusya sınırının yanı başındaki, Rus yanlısı eğilimlerin güçlü olduğu yer olarak bilinen Harkov da ele geçirilemedi.

Ukrayna’nın 1991’de bağımsız olmasından beridir Rusya karşıtı çevrelerin “Rusya-Ukrayna zıtlığı” konusunda ortaya sürebilecekleri fazla iddia da Ukraynalıların Rusya’ya karşı direnişine ait efsanevi örnekler de pek yoktu. İşte bu savaş, Rusya karşıtlarına sağlam malzeme verdiği gibi bu direniş Ukrayna’da yeni milli destanların yazılmasına da olanak sağladı.

RUSYA’NIN ELİNİ GÜÇLENDİRDİ

Fakat Rusya güneyde başarılı oldu. Rusya’nın sekiz yıl önce ele geçirdiği Kırım’daki kuvvetler, bir taraftan Herson il merkezini ele geçirdi (Rusya’nın ele geçirdiği tek il merkezi), diğer taraftan da Azak Denizi sahili boyunca ilerleyerek Kırım’la Rusya arasında doğrudan kara bağlantısı kurdu. Buradaki en önemli Ukrayna limanı olan Mariupol’de direniş sürse de birkaç güne düşme ihtimali var. Ukrayna’nın da Azak’la bağlantısı kesilmiş oldu. Yine Kırım’daki Rus kuvvetleri, eskiden su sevkıyatında kullanılan, Rusya’nın Kırım’ı ilhakından sonra Ukrayna’nın kullunılmasını engellediği Kırım Kanalı’nı ele geçirdi. Böylelikle Ruslar Kırım’ın su sorununu ve Rusya’yla bağlantısını sağlayıp konumlarını sağlamlaştırdı. Bu da Rusya’nın elini güçlendirdi. Rusya, Herson’dan çekilecek olsa bile bunu ağır şartlara bağlayacak. Azak kıyısında ele geçirdiği koridordan çıkmaya ise hiç niyeti olmaz.

Müzakerelerde Rus tarafı savaşın başındaki tavrını yumuşattıysa da iki konuda ısrarcı:

1- Ukrayna’nın daimi tarafsız devlet olması. (NATO üyeliğinin tamamen gündemden düşmesi)

2- Ukrayna’nın, Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu kabul etmesi ve Donbas’taki ayrılıkçı yönetimleri bağımsız devlet olarak tanıması.

Ukrayna yönetimi, ilk konuyu kabule hazır olduğunu açıkladıysa da ikinci konu çok daha zor. Ancak Ukrayna’nın şu anda buraları zorla geri alma olanağı yok ve zaman geçtikçe kayıpları artıyor. O nedenle imajı kurtaracak şekilde bir çözüme açık durumdalar. Ukrayna’daki Batı yanlısı çevreler ülkenin zafere ulaşacağını, Rusya’nın hiçbir önerisini kabul etmemesi gerektiğini söylüyor. Oysaki zaman ne Rusya’nın ne de Ukrayna’nın lehine işliyor. Savaş sürdükçe Rusya ve Ukrayna fakirleşirken, genç nüfus da ya savaşta ya da göçlerle kaybedecek.