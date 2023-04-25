DSÖ'de cinsel taciz skandalı: Çalışan işten kovuldu
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), defalarca cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen çalışanını, soruşturma sürecinin tamamlanmasının ardından işten çıkardığını açıkladı.
DSÖ Sözcüsü Marcia Poole, hakkında cinsel istismar iddiası bulunan DSÖ çalışanı Dr. Temo Waqanivalu hakkında soruşturma yürütüldüğünü aktardı.
Söz konusu kişinin cinsel tacizde bulunduğunun tespit edilmesi ve ilgili disiplin sürecinin ardından ihraç edildiğini bildiren Poole, "DSÖ için herhangi birinin cinsel suistimale uğraması kabul edilmez" ifadelerini kullandı.
OCAK'TA ORTAYA ÇIKTI
DSÖ'nün kadınlardan gelen şikayetlere rağmen Waqanivalu'nun cinsel istismarlarına ses çıkarmadığı Ocak ayında ortaya çıkmış ve DSÖ zor durumda kalmıştı.
Bir kadın doktor, Ekim 2022'de Almanya'nın başkenti Berlin'de katıldığı bir konferansta, DSÖ çalışanı Waqanivalu'nun cinsel saldırısına uğradığına yönelik Twitter hesabından paylaşımda bulunmuştu.
Associated Press'in (AP) ele geçirdiği iç yazışmalara göre, DSÖ çalışanı Waqanivalu, 2018'de de bir başka kadın tarafından cinsel istismarla suçlanmıştı.
Waqanivalu, 2017'de de Japonya'da bir DSÖ personelini taciz ettiği şeklinde itham edilmişti. İsmini vermek istemeyen DSÖ personeli, düzenlenen bir programdan sonra, akşam yemeğinde tacize uğradığını söylemişti.
Yazışmalar, vakaların, DSÖ'nün üst düzey yönetici ve yetkililerine bildirilmesine rağmen Waqanivalu hakkında disiplin işlemi başlatılmadığını, bu kişinin kariyerine aynen devam ettiğini ortaya koymuştu.
GHENREYESUS'TAN AÇIKLAMA GELDİ
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, kadın doktora verdiği yanıtta, cinsel istismar iddiası karşısında dehşete düştüğünü belirterek, DSÖ'nün bu tür suistimallere karşı sıfır toleransla yaklaştığını vurgulamıştı.
Cinsel istismara uğradığını belirten kadın doktora şahsen destek olma teklifinde bulunan Ghebreyesus, suçlamaya adı karışan personelin görevden alındığını ve hakkında soruşturma başlattıklarını aktarmıştı.
Waqanivalu, hakkındaki suçlamaları kesin bir dille reddederek, hiç kimseye cinsel saldırıda bulunmadığını iddia etmişti.
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