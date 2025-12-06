Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fatih Altaylı'dan iş dünyasına büyük tepki: 'Dışarı çıkınca içlerinden geçeceğim, Erdoğan layık oldukları gibi davranıyor'

Fatih Altaylı'dan iş dünyasına büyük tepki: 'Dışarı çıkınca içlerinden geçeceğim, Erdoğan layık oldukları gibi davranıyor'

6.12.2025 17:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Fatih Altaylı'dan iş dünyasına büyük tepki: 'Dışarı çıkınca içlerinden geçeceğim, Erdoğan layık oldukları gibi davranıyor'

Tutuklu gazeteci Fatih Altaylı, kendisiyle ilgili açık hukuksuzluk olmasına rağmen iş dünyasından herhangi bir tepki göremediğini belirterek "Dışarıya çıktığımda iş dünyasının içinden geçeceğim. Türk burjuvazisi filan deniyor, burjuva filan değiller. Tayyip Erdoğan bunların ruhunu okumuş, onlara layık oldukları gibi davranıyor" dedi.

Marmara (Silivri) Cezaevi'nde 5 ayı aşkın bir süredir tutuklu olan gazeteci Fatih Altaylı, tutukluluğuna karşı bir tepki göstermemeleri nedeniyle iş dünyasına kızgın olduğunu belirtti.

T24 yazarı Yalçın Doğan'ın cezaevinde ziyaret ettiği Altaylı, Doğan'ın köşesinde aktardığına göre “Benim hitap ettiğim kitle içinde AKP’li de var, MHP’li de var. Onları da etkiliyorum, bu nedenle bana kızıyorlar. Benim gibi, aynı şekilde suçlananlardan hiçbiri ceza almamış, bu da hukukun olmadığını, bana farklı davrandıklarını bir kez daha gösteriyor” dedi.

Altaylı, tutukluluk sürecinin daha ne kadar devam edeceğine ilişkin “Hukuk yok, onun için ne kadar daha buradayım, ne ben bir tahmin yürütebiliyorum ne de avukatlar. Öfkeliyim, buna rağmen, umudumu kaybetmiş değilim, bana ziyarete gelenler daha umutsuz” ifadelerini kullandı.

"ÇIKINCA İŞ DÜNYASININ İÇİNDEN GEÇECEĞİM"

Kendisini ziyaret edenler arasında parti liderlerini, milletvekillerini, gazetecileri sayan Altaylı, Yalçın Doğan'ın “iş dünyasından arayan oldu mu?” sorusu üzerine şu sözleri sarfetti:

“Dışarıya çıktığımda iş dünyasının içinden geçeceğim. Türk burjuvazisi filan deniyor, burjuva filan değiller. Üstü bakırla kaplanmış kasaba esnafı hepsi. Onların yanında, asıl üst sınıfı toplumun geride kalan çoğunluğu oluşturuyor. Benim durumumda açık bir hukuksuzluk var, herkes görüyor bunu. Ama, iş dünyasından tek bir kişi çıkıp da bu durumla ilgi tek bir kelam etmedi.

Tayyip Erdoğan bunların ruhunu okumuş, onlara layık oldukları gibi davranıyor. Erdoğan müthiş bir sosyolog ve psikolog.

Onlardan birine haksızlık olduğunda, biz onları destekleyen yazılar yazıyoruz ama, onlar bizlere uygulanan hukuksuzlukla ilgili seslerini çıkarmıyorlar.

Ayrıca, reklam verdikleri kanallara bak, iktidara yaranmak için hepsi yandaş kanallara reklam veriyor. Muhalif kanallara gelince, korkudan onlara reklam veremiyorlar!.."

"CUMHURİYET VE BİRGÜN OKUYORUM"

Yalçın Doğan'ın aktardığına göre Altaylı, izlediği ve okuduğu gazete ve televizyonları da şöyle anlattı:

"Sabahları Halk TV’yi izliyorum. İbrahim Kahveci çok dikkat çeken yorumlar yapıyor, İsmail Saymaz ise hem farklı bir haberci hem de olgun bir yorumcu. TV’lerde otomobil yarışlarını ve otomobille ilgili programları izliyorum. Her gün iki gazete alıyorum, BirGÜN ve Cumhuriyet. İzlenme açısından, birkaç muhalif kanal çok sayıda yandaş kanalı uzak ara geride bırakıyor, çünkü iktidara oy vermiş olanlar da artık o kanallara kibar etmiyor.”

İlgili Konular: #Gazeteci #tutuklu #Fatih Altaylı

İlgili Haberler

Ara vermişti: Hapis cezası verilen Fatih Altaylı'dan YouTube kararı
Ara vermişti: Hapis cezası verilen Fatih Altaylı'dan YouTube kararı 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen gazeteci Fatih Altaylı ara verdiği YouTube yayınlarına geri dönüyor.
AP Türkiye Raportörü Amor'dan 'Fatih Altaylı' kararına tepki
AP Türkiye Raportörü Amor'dan 'Fatih Altaylı' kararına tepki AP Türkiye Raportörü Amor, tutuklu gazeteci Fatih Altaylı'ya verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası için, "Tamamen saçma; rejimin en ufak eleştiriyi, hatta sadece Türkiye tarihine yapılan basit göndermeleri bile bastırmaya çalışmasının bir başka örneği" yorumunu yaptı
Fatih Altaylı Youtube'ye döndü: Mahkemede kağıtları neden fırlattığını açıkladı
Fatih Altaylı Youtube'ye döndü: Mahkemede kağıtları neden fırlattığını açıkladı 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen gazeteci Fatih Altaylı, 56 günün ardından yeniden Youtube yayınlarına döndü. Hakkında verilen karara tepki gösteren Altaylı, "Adaleti yere ben fırlatmadım; adalet yere düşürüldüğü için ben de savunmamı yere fırlattım" dedi.