Fatih Altaylı'dan iş dünyasına büyük tepki: 'Dışarı çıkınca içlerinden geçeceğim, Erdoğan layık oldukları gibi davranıyor'

Marmara (Silivri) Cezaevi'nde 5 ayı aşkın bir süredir tutuklu olan gazeteci Fatih Altaylı, tutukluluğuna karşı bir tepki göstermemeleri nedeniyle iş dünyasına kızgın olduğunu belirtti.

T24 yazarı Yalçın Doğan'ın cezaevinde ziyaret ettiği Altaylı, Doğan'ın köşesinde aktardığına göre “Benim hitap ettiğim kitle içinde AKP’li de var, MHP’li de var. Onları da etkiliyorum, bu nedenle bana kızıyorlar. Benim gibi, aynı şekilde suçlananlardan hiçbiri ceza almamış, bu da hukukun olmadığını, bana farklı davrandıklarını bir kez daha gösteriyor” dedi.

Altaylı, tutukluluk sürecinin daha ne kadar devam edeceğine ilişkin “Hukuk yok, onun için ne kadar daha buradayım, ne ben bir tahmin yürütebiliyorum ne de avukatlar. Öfkeliyim, buna rağmen, umudumu kaybetmiş değilim, bana ziyarete gelenler daha umutsuz” ifadelerini kullandı.

"ÇIKINCA İŞ DÜNYASININ İÇİNDEN GEÇECEĞİM"

Kendisini ziyaret edenler arasında parti liderlerini, milletvekillerini, gazetecileri sayan Altaylı, Yalçın Doğan'ın “iş dünyasından arayan oldu mu?” sorusu üzerine şu sözleri sarfetti:

“Dışarıya çıktığımda iş dünyasının içinden geçeceğim. Türk burjuvazisi filan deniyor, burjuva filan değiller. Üstü bakırla kaplanmış kasaba esnafı hepsi. Onların yanında, asıl üst sınıfı toplumun geride kalan çoğunluğu oluşturuyor. Benim durumumda açık bir hukuksuzluk var, herkes görüyor bunu. Ama, iş dünyasından tek bir kişi çıkıp da bu durumla ilgi tek bir kelam etmedi.

Tayyip Erdoğan bunların ruhunu okumuş, onlara layık oldukları gibi davranıyor. Erdoğan müthiş bir sosyolog ve psikolog.

Onlardan birine haksızlık olduğunda, biz onları destekleyen yazılar yazıyoruz ama, onlar bizlere uygulanan hukuksuzlukla ilgili seslerini çıkarmıyorlar.

Ayrıca, reklam verdikleri kanallara bak, iktidara yaranmak için hepsi yandaş kanallara reklam veriyor. Muhalif kanallara gelince, korkudan onlara reklam veremiyorlar!.."

"CUMHURİYET VE BİRGÜN OKUYORUM"

Yalçın Doğan'ın aktardığına göre Altaylı, izlediği ve okuduğu gazete ve televizyonları da şöyle anlattı:

"Sabahları Halk TV’yi izliyorum. İbrahim Kahveci çok dikkat çeken yorumlar yapıyor, İsmail Saymaz ise hem farklı bir haberci hem de olgun bir yorumcu. TV’lerde otomobil yarışlarını ve otomobille ilgili programları izliyorum. Her gün iki gazete alıyorum, BirGÜN ve Cumhuriyet. İzlenme açısından, birkaç muhalif kanal çok sayıda yandaş kanalı uzak ara geride bırakıyor, çünkü iktidara oy vermiş olanlar da artık o kanallara kibar etmiyor.”