Cübbeli Ahmet’in akrabası Palazoğlu hakkındaki haberlere dört ayda ikinci kez erişim engeli!

İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği, kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün damadının ağabeyi Muhittin Palazoğlu hakkında yapılan haberleri toplu şekilde erişime engelledi.

Kararda, haber sitelerinden sosyal medya paylaşımlarına kadar yüzlerce bağlantı listelendi. Hakimlik, talebin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan geldiğini belirterek “kişilik haklarının ihlali” gerekçesiyle karar verdi.

Engellenen içerikler arasında haber sitelerinin yanı sıra X, Instagram, Facebook ve YouTube linkleri de yer alıyor. Palazoğlu’nun adı özellikle ekonomi, soruşturma, gözaltı ve malvarlığı tartışmalarıyla ilgili haberlerde geçiyor.

Palazoğlu hakkında Eylül ayında da benzer bir erişim engeli kararı verilmişti. Bu son kararla birlikte, İBB soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer alan Palazoğlu ile ilgili haberler tekrar toplu şekilde dijital ortamdan kaldırılacak.

"ANAYASANIN İLGİLİ MADDESİ ERİŞİM ENGELİNE İZİN VERMİYOR"

Cumhuriyet’e konuşan avukatlar, kararın İnternet Kanunu’nun milli güvenlik nedeniyle erişim engeli getirilmesini düzenleyen 8/A maddesi kapsamında alındığını ancak bu maddenin kişilik haklarının ihlal edildiği iddiasıyla erişim engeli getirilmesine izin vermediğini savundu.

İnternet Kanunu’nun kişilik haklarının ihlali nedeniyle erişim engeli getirilmesine izin veren 9. Maddesinin, Anayasa Mahkemesi tarafından geçen sene iptal edildiğini anımsatan avukatlar, iptal kararının Ekim 2024’te yürürlüğe girdiğini vurguladı.

"O MADDE 11. YARGI PAKETİ İLE GERİ GELİYOR"

11. Yargı Paketi’nde ise, İnternet Kanunu’nun 'kişilik haklarının ihlali' nedeniyle erişim engeli getirilmesini düzenleyen 9. maddesine yeniden yer verildiğini belirten avukatlar, Sulh Ceza Hakimliklerinin Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararından sonra kişilik haklarının ihlali nedeniyle yapılan başvuruları reddetmesi gerekirken, milli güvenlik gerekçesiyle erişim engeli vermeye devam ettiğini söyledi.