DSÖ’den “mamut çiçeği” tatbikatı: Buzlar çözülüyor, virüsler uyanıyor

Yayınlanma: 16.04.2025 - 13:46

Güncelleme: 16.04.2025 - 13:46

The Telegraph gazetesinin haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu ayın başlarında 15’ten fazla ülkenin katılımıyla “Polaris Tatbikatı” adını taşıyan bir simülasyon gerçekleştirdi.

Tatbikatın merkezinde, yünlü bir mamutun kalıntılarında uyanan eski bir virüsün kısa sürede tüm dünyaya yayılarak ölümcül bir salgına neden olduğu kurgu bir senaryo yer aldı.

“YENİ BİR PANDEMİ HER AN OLABİLİR”

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaptığı açıklamada, “Yeni bir pandeminin 20 yıl sonra veya yarın olabileceğini” belirterek bunun “epidemiyolojik bir kesinlik” olduğunu vurguladı.

“Polaris Tatbikatı” ile ülkelerin beklenmeyen bir küresel salgına hazır olup olmadıkları test edildi.

Tatbikatta simüle edilen virüs, 1980’de ortadan kaldırılan, %30 ölüm oranına sahip çiçek hastalığına benzer özellikler taşıyan “mamut çiçeği” adlı hayali bir virüstü.

Virüsün, Kuzey Kutbu’nda yapılan bir kazı sırasında yünlü bir mamutun kalıntılarından ortaya çıktığı kurgulandı.

“BUZLAR ÇÖZÜLÜYOR, VİRÜSLER UYANIYOR”

DSÖ’nün brifing belgelerinde, iklim değişikliği nedeniyle Kuzey Kutbu’nda donmuş toprağın çözülmesinin, daha önce bilinmeyen patojenlerin gün yüzüne çıkmasına yol açabileceği ifade ediliyor. Bu, sadece bilim kurgu değil; gerçek bir bilimsel olasılık olarak değerlendiriliyor.

2023 yılında Fransız bilim insanı Jean-Michel Claverie, tam 48 bin 500 yıl öncesine ait bir “zombi virüsünü” laboratuvar ortamında yeniden canlandırarak dikkatleri bu alana çekmişti.

Öte yandan, bölgeye gelen belgeselciler ve fildişi avcılarının, yeterli sağlık önlemleri almadan bu antik kalıntılarla temasa geçtiği bildiriliyor.

“KARMAŞIK VE KONTROLÜ ZOR”

Her ne kadar “mamut çiçeği” kurgusal bir senaryo olsa da, DSÖ yetkilileri gerçek bir salgının çok daha karmaşık ve kontrolü zor olabileceğini belirtiyor.

Tatbikata katılan ülkelerin virüsü kontrol altına alabilmiş olması, senaryonun kolaylığıyla açıklanıyor.

Ancak uzmanlar, özellikle kutup bölgelerinde çözülmeye başlayan buzulların, sadece iklim değil, küresel sağlık için de tehlike oluşturabileceğini savunuyor.