DSÖ'den Omicron uyarısı: Diğer varyantların yerini aldı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19'un Omicron varyantının dünya genelinde diğer varyantlara büyük oranda baskın geldiğini belirterek, salgının mevcut seyrinin Omicron'un küresel yayılımı üzerinden nitelendirildiğini kaydetti.
Örgütün sitesinde yayımlanan Haftalık Covid-19 Güncelleme Raporu'nda haftalık Covid-19 vaka ve can kaybı artış oranları ile Omicron varyantının son durumu değerlendirildi.
24 ile 30 Ocak arasında küresel Covid-19 vakaları, bir önceki haftaya göre hemen hemen aynı oranda artarken can kayıpları son bir haftada yüzde 9 daha fazla arttı.
Son bir hafta içinde dünya genelinde yaklaşık 22 milyon yeni Covid-19 vakası kayıtlara geçerken virüs nedeniyle 59 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti.
Covid-19'un Alfa, Beta, Gamma, Delta, Lambda ve Mu varyantlarının hepsinin küresel çapta varlığının azaldığı, Omicron'un ise kendinden önceki varyantların neredeyse tamamen yerini aldığı kaydedildi.
İnfluenza Verilerinin Paylaşımı Küresel İnsiyatifi'nin (GISAID) son bir ayda dünyadan topladığı 433 bin 223 pozitif Covid-19 numunesinin yüzde 93'ünün Omicron, yüzde 6,7'sinin Delta ve geri kalanların da diğer varyantlara ait olduğu belirtildi.
Bu rakamlarla birlikte Covid-19'un küresel yayılımının Omicron üzerinden nitelendirildiği vurgulandı.
Video Haberler
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
En Çok Okunan Haberler
- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Covid-19 oldu
- Hindistan'da kaçak kömür ocağı çöktü: 5 ölü
- Şebnem Şirin'in son sözleri ortaya çıktı
- Altay'da Poko gecikti
- Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
- Danıştay, yaban keçisi avı ihalesini iptal etti
- Eski milli futbolcudan sert sözler
- Balkanlardan kar yurda giriş yaptı
- SGK'den yurttaşlara önemli uyarı: 'Güncelleyin'
- İzmir'de deniz ulaşımı sefer saatleri yeniden düzenlendi