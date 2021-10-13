DSÖ’den takviye doz açıklaması: “Durdurun”

13 Ekim 2021 Çarşamba, 09:50

Koronavirüs salgınında ortaya çıkan varyantlar sonrası pek çok ülkenin aldığı takviye doz kararına DSÖ'den sert bir eleştiri geldi.

DSÖ Genel Direktörü, CNN'den Becky Anderson'a verdiği demeçte, güçlendiricilerin artan kullanımının "ahlaksız, haksız, adaletsiz olduğunu ve durdurulması gerektiğini" söyledi. Tedros, 'Takviye dozlara başlamak gerçekten küresel bir topluluk olarak yapabileceğimiz en kötü şey' ifadelerini kullandı.

Tedros, Güney Amerika, Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Okyanusya'nın hepsinin nüfuslarının yüzde 50'sinden fazlasına tek bir aşı dozu uyguladığını, oysa Afrika nüfusunun sadece yüzde 7'sinin bir doz aldığını vurguladı.