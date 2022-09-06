Dubai merkezli yatırım şirketinden Türkiye tavsiyesi: 400 bin dolara vatandaşlık
Dubai merkezli yatırım şirketi Savory & Partners, dünyada emeklilik planı yapanlara Türkiye tavsiyesinde bulundu. Şirket emeklilere, "Türkiye'den vatandaşlık almak 400 bin dolar" dedi.
Hizmet politikası, yatırım yoluyla vatandaşlık sağlamak olan Savory & Partners şirketi, Türkiye'yi tavsiye etti. Dubai merkezli şirket, yaşam standartları, iklim, vergiler, yaşam masrafları ve ulaşım başlıkları altında emeklilere yatırım nasıl yapılması gerektiğini anlattı. Dikkate alınacak yerler başlığının altında ise emeklilik planı olarak, "Türkiye'de 400 bin dolara vatandaşlık alınabiliyor" ifadeleri yer aldı.
"DÖVİZ KAZANANLAR İÇİN MÜKEMMEL"
ABD merkezli PRNews Ajansı'nın haberine göre, Savory & Partners listesinde, Portekiz ve Yunanistan'ın ardından Türkiye'yi de sıraladı. Habere göre şirket, "emekliler için harika bir seçenek" ifadesinde bulunurken bir kişinin herhangi bir gayrimenkulü 400 bin dolara satın alarak Türk vatandaşı olabileceği söylendi.
Yatırım şirketi Türkiye için “Özellikle hizmet ve ürün kalitesi açısından yaşam maliyetleri aşırı ucuz. Yerel para birimi olan Türk Lirası'ndaki hızlı dalgalanmalar, yabancı para birimlerini kazananalar için ülkeyi mükemmel bir yer haline getiriyor” ifadelerini kullandı.
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