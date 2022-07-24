Dünya 8 yaşındaki çocuğu konuşuyor: 3 kişiyi öldürüp kaçtı

24 Temmuz 2022 Pazar, 11:27

Hindistan'da 1998 yılında dünyaya gelen Amarjeet Sada, 8 yaşında 3 kişi öldürdüğünü itiraf etti. Katlettiği 3 kişinin 2'si aile üyesi olan Sada ifadesinde, acı vermekten hoşlandığını söyledi.

İngiliz Daily Mirror gazetesi, 'Dünyanın en genç seri katili' olarak tanıttığı Sada’nın 2006’da 6 yaşındaki kuzenini öldürdüğünü ve 8 aylık kız kardeşini de daha sonra öldürdüğünü yazdı.

Sözcü'nün aktardığı habere göre, Sada’nın amcası, “Ailesi olarak cinayetleri biliyorduk fakat bu bir aile içi mesele olduğu için polise gitmedik” dedi. Sada’nın 3’üncü ve en genç kurbanının ise aynı mahallede yaşayan arkadaşı Kushboo olduğu belirtildi.

Bebeğini bulamayan acılı anne daha sonra çocuğunun cansız bedenini bulurken gözaltına alınan Sada da cinayeti itiraf etmişti.

İngiliz The Sun gazetesi de o dönem Sada ile konuşan psikologların raporuna yer verdi. Raporda, “Sada, insanlara zarar vermekten ve yaralamaktan hoşlanan bir sadist” ifadesinin yazdığı kaydedildi.

Hindistan’da yasalar gereği reşit olmayanlara hapis cezası ya da idam cezası verilmediğini hatırlatan İngiliz medyası Sada’nın bakım evlerinde kaldığını yazdı. Fakat 2016’da Sada’nın Bihar’daki Munger kasabasında bulunan bakım evinden serbest bırakıldığı ve o zamandan beri nerede olduğunun bilinmediği de belirtildi.