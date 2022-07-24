Dünya 8 yaşındaki çocuğu konuşuyor: 3 kişiyi öldürüp kaçtı
İngiliz medyasının 1998 yılında dünyaya gelen ve 'dünyanın en genç seri katili' olarak tanınan Amarjeet Sada ile ilgili haberi dünya gündemine oturdu. İşte Hindistan’da doğan ve en küçüğü 6 aylık olmak üzere 3 kişiyi öldüren Sada’nın hikayesi...
Hindistan'da 1998 yılında dünyaya gelen Amarjeet Sada, 8 yaşında 3 kişi öldürdüğünü itiraf etti. Katlettiği 3 kişinin 2'si aile üyesi olan Sada ifadesinde, acı vermekten hoşlandığını söyledi.
İngiliz Daily Mirror gazetesi, 'Dünyanın en genç seri katili' olarak tanıttığı Sada’nın 2006’da 6 yaşındaki kuzenini öldürdüğünü ve 8 aylık kız kardeşini de daha sonra öldürdüğünü yazdı.
Sözcü'nün aktardığı habere göre, Sada’nın amcası, “Ailesi olarak cinayetleri biliyorduk fakat bu bir aile içi mesele olduğu için polise gitmedik” dedi. Sada’nın 3’üncü ve en genç kurbanının ise aynı mahallede yaşayan arkadaşı Kushboo olduğu belirtildi.
Bebeğini bulamayan acılı anne daha sonra çocuğunun cansız bedenini bulurken gözaltına alınan Sada da cinayeti itiraf etmişti.
İngiliz The Sun gazetesi de o dönem Sada ile konuşan psikologların raporuna yer verdi. Raporda, “Sada, insanlara zarar vermekten ve yaralamaktan hoşlanan bir sadist” ifadesinin yazdığı kaydedildi.
Hindistan’da yasalar gereği reşit olmayanlara hapis cezası ya da idam cezası verilmediğini hatırlatan İngiliz medyası Sada’nın bakım evlerinde kaldığını yazdı. Fakat 2016’da Sada’nın Bihar’daki Munger kasabasında bulunan bakım evinden serbest bırakıldığı ve o zamandan beri nerede olduğunun bilinmediği de belirtildi.
Video Haberler
- Zehirli deniz kestanesi istilası: 2 ay içerisinde...
- Sarhoş sürücü otopark görevlisini ezdi
- Otomobil minibüse çarptı: Çok sayıda yaralı var
- 215 Afgan göçmene sınırdışı
- İstanbul'da feci kaza: Yaralılar var
- Uyarıda bulundular, bıçaklı saldırıya uğradılar!
- Aynı yolda 2 saat arayla 2'nci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
- Bilecik’te manavın etiketi dikkat çekti
- Amasya'da kazalar kameraya yansıdı; İşte o görüntüler
- 'Sokağa inen ayı kamerada'
En Çok Okunan Haberler
-
- Türk Lirası'nda yeni dönem
- Danıştay'dan 'enflasyon' kararı
- Cep telefonu ile tuvalete gidenler dikkat!
- Maymun çiçeği için 'küresel acil durum' ilanı
- İstanbul'da fiyatlar uçtu: Yıllık 172 bin lira!
- Oyuncu Songül Öden ölümden döndü!
- Almanya'yı sarsan 'gizli belge' skandalı!
- 'İşçiler Erdoğan'ın mitingine böyle taşındı'
- 'Bir devir kapanıyor, az kaldı'
- İçme suyu kaynaklı ilk ölüm