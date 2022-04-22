Dünya Bankası, Ukrayna'daki fiziksel hasarı yaklaşık '60 milyar dolar' olarak öngörüyor

22 Nisan 2022 Cuma, 13:19

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Ukrayna’nın mali ihtiyaçlarıyla ilgili yapılan Dünya Bankası Konferansında, Rusya'nın işgali nedeniyle Ukrayna'daki binalar ve altyapıya verilen fiziksel hasarın yaklaşık 60 milyar dolara ulaştığını ve savaş devam ettikçe daha da artacağını söyledi.

ZELENSKİ: HER AY 7 MİLYAR DOLARA İHTİYAÇ VAR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise konferansta uzaktan bağlantı ile yaptığı görüntülü konuşmada, çok daha büyük bir finansmana ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Zelenski, "[Ukrayna'yı] yeniden inşa etmek için ayda yaklaşık 7 milyar dolara ihtiyacımız olacak" dedi. Zelenski ayrıca, küresel toplumun Rusya'yı Dünya Bankası da dahil olmak üzere uluslararası finans kuruluşlarından derhal dışlaması gerektiğini ve ülkelerin Rusya ile tüm ilişkilerini derhal kesmeye hazır olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

UKRAYNA'DAN 'MARSHALL YARDIMI' TALEBİ

Konferansa, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da dahil olmak üzere birçok ülkeden finans yetkilileri katıldı. Yellen konuşmasında, "Ukrayna'da yeniden inşa maliyetlerinin çok büyük olacağı açık" dedi.

Konferansa bizzat katılan Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, "Bu savaşı birlikte durdurmazsak, kayıplar çarpıcı biçimde artacak" dedi. Toplam 560 milyar dolarlık doğrudan ve dolaylı zararla karşılaşabileceklerini belirten Shmyhal, Ukrayna'nın İkinci Dünya Savaşı'na benzer bir ‘’Marshall Yardımına’’ ihtiyacı olacağını ekledi.