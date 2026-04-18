Dünya çapında aranan isim Dubai’de yakalandı

Uluslararası organize suç ağı liderlerinden biri olduğu öne sürülen Daniel Kinahan, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) gözaltına alındı.

İrlanda devlet yayın kuruluşu RTÉ’nin haberine göre, 40’lı yaşlardaki Kinahan, İrlanda mahkemeleri tarafından çıkarılan yakalama kararı kapsamında Dubai’de tutuklandı.

ABD yönetimi, Nisan 2022’de Kinahan ve ailesinin diğer üyelerini organize suç kartelinin liderleri olarak tanımlamış ve yaptırım listesine almıştı.

Kinahan’ın, faaliyetlerine son veren boks menajerlik şirketi MTK Global aracılığıyla spor dünyasıyla da ilişkili olduğu biliniyor. Şirketin, Tyson Fury ve Carl Frampton gibi 100’den fazla boksörü temsil ettiği belirtilmişti.

Dubai polisi, Kinahan’ın 15 Nisan’da yoğun takip ve istihbarat çalışmaları sonucunda yakalandığını açıkladı. Şüphelinin, uluslararası bir suç ağı içindeki rolü nedeniyle gözaltına alındığı ifade edildi.

İrlanda makamlarından gelen adli dosya doğrultusunda Dubai savcılığı tarafından tutuklama kararı çıkarıldığı, Kinahan’ın bu kararın ardından 48 saat içinde yakalandığı bildirildi.

İrlanda polisi (Garda), gözaltının iki ülke arasındaki iade anlaşması çerçevesinde gerçekleştiğini belirtti. Yetkililer, sürecin şu aşamada BAE makamlarının kontrolünde olduğunu vurguladı.

İrlanda Başbakanı Micheál Martin, gelişmenin iki ülke arasındaki güçlü iş birliğini ortaya koyduğunu ifade etti. Adalet Bakanı Jim O’Callaghan ise iade talebinin ardından gelen tutuklamayı “yoğun çabanın sonucu” olarak değerlendirdi.

Daniel Kinahan, daha önce Dublin Yüksek Mahkemesi’nde bir uyuşturucu kartelinin lideri olarak anılmıştı.

2016 yılında Regency Oteli’nde düzenlenen ve bir kişinin öldüğü silahlı saldırı, Hutch-Kinahan çatışmasının başlangıcı olarak kabul ediliyor. Söz konusu hesaplaşmada bugüne kadar 18 kişi hayatını kaybetti.

The Irish Times, Kinahan aleyhindeki suçlamaların İrlanda'daki bir çete çatışmasıyla ilgili olduğunu bildirdi.