Dünya devi Kyocera'nın kurucusu Kazuo Inamori hayatını kaybetti
Japon elektronik devi Kyocera'nın kurucusu Kazuo Inamori 90 yaşında hayatını kaybetti. Inamori'nin Kyoto'da doğal nedenlerle 24 Ağustos günü yaşamını yitirdiği bildirildi.
Japon elektronik ve seramik üreticilerinden Kyocera şirketinin kurucusu İnamori Kazuo, hayatını kaybetti.
Şirketten yapılan açıklamaya göre Kyocera'nın kurucusu ve onursal başkanı İnamori, 90 yaşında Kyoto'daki evinde yaşamını yitirdi.
JAPAN AIRLINES'I DARBOĞAZDAN KURTARMIŞTI
Kyoto kentinde 1959'da kurduğu şirketi uluslararası arenaya taşıyan İnamori, Japon mobil operatörlerinden KDDI Corp. firmasını da 1984'te kurmuştu. Kyocera ince tip seramik, telekom ekipmanları, sıvı kristal paneller, görüntüleme cihazları, güneş enerji üretim sahalarında hizmet veriyor.
2010'da iflas eden Japan Airlines (JAL) başkanlığını Japon hükümetinin talebiyle üstlenen İnamori, şirketi mali darboğazdan kurtarmıştı.
İnamori, doğduğu güneybatıdaki Kagoşima eyaletinde mühendislik eğitimi almıştı.
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