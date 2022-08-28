ABD ve Japonya'dan ortak tatbikat
Japonya, ABD ile ortak askeri tatbikat başlattı
ABD ve Japonya, Kyushu adasındaki Kumamoto eyaletine bağlı Yamato kentinde ortak askeri tatbikata başladı.
Tatbikata, Japonya'dan yaklaşık 1 bin 400 askeri personel, ABD'den de 700 personelin katıldığı bildirildi.
Tatbikatın, 9 Eylül'e kadar devam edeceği duyuruldu.
Tatbikatlar esnasında ABD yapımı Javelin tanksavar füze sistemleri de kullanıldı.
Japon NHK kanalı, Javelin sistemlerinin, Japonya'daki tatbikatlar sırasında ilk kez kullanıldığını bildirdi.
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