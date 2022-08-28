ABD ve Japonya'dan ortak tatbikat

Japonya, ABD ile ortak askeri tatbikat başlattı

cumhuriyet.com.tr
28 Ağustos 2022 Pazar, 15:51
ABD ve Japonya'dan ortak tatbikat
Abone Ol google-news

ABD ve Japonya, Kyushu adasındaki Kumamoto eyaletine bağlı Yamato kentinde ortak askeri tatbikata başladı.

Tatbikata, Japonya'dan yaklaşık 1 bin 400 askeri personel, ABD'den de 700 personelin katıldığı bildirildi.

Tatbikatın, 9 Eylül'e kadar devam edeceği duyuruldu.

Tatbikatlar esnasında ABD yapımı Javelin tanksavar füze sistemleri de kullanıldı.

Japon NHK kanalı, Javelin sistemlerinin, Japonya'daki tatbikatlar sırasında ilk kez kullanıldığını bildirdi.


japonya ABD

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler