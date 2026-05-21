Dünya Genç Sendikacılar Birliği kuruldu

Dünya genelinde genç kamu çalışanlarının ve sendikal liderlerin sesi olmak, yeni nesil sendikacılık vizyonunu evrensel düzeye taşımak amacıyla kurulan Dünya Genç Sendikacılar Birliği (WAYTU - World Association of Young Trade Unionists), Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleştirilen uluslararası kurultayla ilan edildi. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan'ın çeşitli demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri burada bir araya geldi.

Genç kamu emekçilerinin hak arama mücadelesine yön vermesi hedeflenen bu üst çatı kuruluşunun kurucu genel başkanlığına Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya seçildi. İlk kurultaya katılan Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Furkan Ali Çiftçioğlu, "Bozulan dünya düzenini yeniden eksenine oturtacak olan Türki devletlerin yapacağı işbirlikleridir" dedi.

"YENİ BİR ÇAĞIN MİLADI OLACAK"

Astana’da sadece uluslararası bir sivil toplum kuruluşu kurmadıklarını söyleyen Çiftçioğlu, "Küresel emek hareketinin geleceğini, gençliğin inovatif enerjisi ve entelektüel birikimiyle yeniden inşa ediyoruz. WAYTU bugün tohumları Türki devletlerde atılan yarın Avrupa’ya bir gün Amerika kıtasına dek uzanacaktır. Geleneksel sendikacılık kalıplarını yıkan bu yeni nesil vizyon, dijitalleşen dünya bürokrasisinde genç liderlerin karar mekanizmalarındaki rolünü en üst seviyeye çıkaracaktır. Astana’da başlattığımız bu hareket, küresel sendikal konjonktürde ezberleri bozacak ve yeni bir çağın miladı olacaktır" diye konuştu.

Astana'da ilan edilen bu başlangıcın ardından, Dünya Genç Sendikacılar Birliği (WAYTU) merkez yönetim organlarının nihai şekillendirilmesi, uluslararası çalışma raporlarının düzenlemesi ve dünya genelindeki ülke temsilciliklerinin yapılandırılması amacıyla stratejik yol haritasını uygulayacağı ilk çalışmalarına başladı.