Dünya Kupası taraftar alanında silahlı saldırı: Ölü ve yaralı var

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Jose kentinde, Dünya Kupası maçları için kurulan “taraftar alanı” olarak kullanılan San Pedro Square’de silahlı saldırı meydana geldi.

Polis, saldırıda bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, bir kişinin ise hayati tehlike oluşturan yaralarla hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

San Jose polisinden yapılan açıklamada, “Bir kurban olay yerinde hayatını kaybetti. İkinci kurban ise hayati tehlike oluşturan yaralanmalarla yerel bir hastaneye kaldırıldı” ifadeleri kullanıldı.

Polis, saldırının cinayet soruşturması kapsamında incelendiğini bildirdi. Olayın ardından bölgedeki bazı yollar trafiğe kapatılırken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Saldırının gerçekleştiği sırada bölgede Dünya Kupası maçı gösterimi yapılmadığı belirtildi. Turnuvadaki günün tek maçının yerel saatle 14.00 civarında sona erdiği aktarıldı.

San Pedro Square, San Francisco Körfez Bölgesi’nde Dünya Kupası maçlarının dev ekranlardan izlendiği ve kalabalık taraftar gruplarının toplandığı noktalardan biri olarak biliniyor.

Olayın ardından bölgede çok sayıda polis aracı ve güvenlik görevlisi görüldü. Meydan çevresi güvenlik şeridiyle kapatılırken, bölgedeki birçok barın da saldırı sonrası kapandığı bildirildi.

Olay yerinde bulunan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir güvenlik görevlisi, yaralı kişinin durumunun ağır olduğunu söyledi.

Güvenlik görevlisi, “Kişi hâlâ inliyor ve acı çekiyordu. Boynu ve sırtının üst kısmı çevresinde kan vardı. Polis, güvenlik görevlileri ve bazı tanıklarla konuşuyordu” dedi.

San Francisco Körfez Bölgesi’nde Dünya Kupası maçları için onlarca taraftar alanı kuruldu. Bölge, turnuvada şu ana kadar beş maça ev sahipliği yaptı.