Dünya petrolünün beşte biri risk altında: Hürmüz Boğazı'na alternatif güzergahlar

Dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı için alternatif güzergâhların oldukça sınırlı olduğu belirtiliyor. Mevcut alternatiflerin hiçbiri, boğazdan geçen petrol ve doğal gaz hacmine yaklaşabilecek kapasiteye sahip değil.

Normal koşullarda dünya petrolü ve sıvılaştırılmış doğal gaz üretiminin yaklaşık beşte biri Hürmüz Boğazı’ndan geçiyor. İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney, Perşembe günü yaptığı ilk açıklamada boğazın “bir baskı aracı olarak kapalı kalacağını” söyledi.

Bölgeden çıkan iki boru hattı Hürmüz Boğazı’nı bypass ederek enerji akışını kısmen sürdürüyor.

Ancak Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) bu hatların toplam 3,7 ila 5,7 milyon varil/gün ek kapasite sağlayabildiğini belirtiyor. Bu miktar, normalde boğazdan geçen 20 milyon varil/günlük akışın yaklaşık dörtte birine denk geliyor.

Suudi Arabistan’ın Doğu-Batı boru hattı, doğu kıyısındaki Abkayk petrol sahasını Kızıldeniz’deki Yanbu Limanı’na bağlıyor.

Petrol devi Aramco, Mart 2025’te hattın kapasitesinin 7 milyon varil/güne çıkarıldığını açıkladı. Ancak IEA’ya göre bu kapasite henüz fiilen test edilmedi.

Hali hazırda bu hat üzerinden yaklaşık 2 milyon varil/gün petrol taşınıyor. Bu da teorik olarak 3 ila 5 milyon varil/gün ek kapasite bırakıyor.

Ancak Yanbu Limanı’nın geçmişte nadiren 2,5 milyon varil/günün üzerinde yükleme yapabilmiş olması, bu kapasitenin kullanılmasının önünde başka bir engel oluşturuyor.

DOĞAL GAZ HATTI DOLU

IEA’ya göre aynı güzergâh boyunca uzanan doğal gaz boru hattı ise halihazırda tam kapasite çalışıyor, bu nedenle ek sevkiyat için boşluk bulunmuyor.

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait boru hattının bir ucu saldırıya uğradı. Hasarın boyutunun henüz net olmadığı belirtiliyor.

Yaklaşık 400 kilometre uzunluğundaki hat, geçen hafta İran’a ait bir insansız hava aracının düşürülmesinin ardından yangın çıkan Fujairah’tan Habshan’a uzanıyor.

Ancak bu hat, Suudi Arabistan’daki boru hattına kıyasla çok daha küçük kapasiteye sahip. IEA’ya göre günlük sadece yaklaşık 700 bin varil ek kapasite sağlayabiliyor.