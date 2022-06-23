Dünya sivil havacılığı, tarihin en büyük krizlerinden biriyle karşı karşıya

23 Haziran 2022 Perşembe, 16:43

Havayolu krizi ilk önce İngiltere’de patlak verdi. İngiltere’nin önemli havalimanlarından Gatwick’te başlayan kriz adım adım ülkeye yayıldı. Easyjet, Ranair ve son olarak da British Airways binlerce uçuşu iptal etti ve milyonlarca yolcu bu aksaklıktan nasibini aldı.

Henüz yaz aylarının yoğunluğu başlamadan yaşanan kriz öyle bir boyuta geldi ki, personel eksikliği yüzünden havalimanında ölüm vakası bile yaşandı. Refakat edilmesi gereken engelli bir yolcu personel olmadığı için kendi başına hareket etmek istedi ve merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti. Haftalardır İngiliz basınının manşetlerini uçuşları iptal edilen mağdurların, havalimanındaki bavul yığınlarının haberleriyle dolu.

13 BİN BİLET İPTAL EDİLDİ!

Tam bunlar yaşanırken Avrupa’da özellikle Hollanda ve Belçika’da başlayan grevler de sektöre büyük bir darbe vurdu. Son olarak Hollanda'da Amsterdam Schiphol Havalimanının personel eksikliği ve yoğunluk nedeniyle kısıtlamaya gitme kararının ardından 240 uçuş kaldırılırken 13 bin bilet de iptal edildi.

Easyjet’in İspanya merkezli çalışanları önümüzdeki ay grev kararı aldı. Avrupa’da pek çok ülkede ara tatil döneminde yüzlerce tatilci uçuşlarındaki aksamalar nedeniyle ülkelerine dönmekte zorlandı.

Tam da turizm sezonu öncesi Türkiye için büyük sıkıntı kapıda… Başta Avrupa olmak üzere ABD’de yaşanan benzer sıkıntılar yeni bir seyahat kısıtlamasın habercisi gibi. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de konuyla ilgili yaptığı açıklama ile THY’nin de krize dahil olduğunu ortaya çıkardı. Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Avrupa havalimanlarında yaşanan personel eksikliği ve hava sahası yoğunluğu Avrupa Hava Sahası'nda oluşan tehirler önceki haftalara göre süre olarak yaklaşık 4 kat arttı. Tüm havayollarının maruz kaldığı bu tehirleri azaltmaya çalışıyoruz. Anlayışınıza arz ederiz" diyerek THY yolcularının da aksamalardan etkileneceğini duyurdu.

İngiltere’nin önde gelen ATOL belgeli Türk Seyahat acentalarından Edwin Holldays Genel Müdürü Uğur Bulut, yaşanan sıkıntıyı pandemi döneminde benzeterek, “Küresel kriz” yorumunda bulundu.

Bulut, İnsanlar seyahat etmeye korkar duruma geldi. 10 gün arka arkaya iptal edilen uçuşlar var. Her gün havalimanına gidip seyahat edemeden dönen insanlar yüzünden havacılık sektörü kan kaybediyor. Bazı hükümetler bu durumdan memnun görünüyor, çünkü yurt dışına seyahat edemeyen vatandaşlar ülkelerinde tatil yapmak zorunda kalacak ve para ülkeden çıkmayacak diye düşünüyor olabilirler ama havacılık sektörünün çökmesi dünyayı geriye doğru bir zaman yolculuğuna çıkarır” diyor.

Avrupa’da okulların tatile girmesiyle birlikte özellikle gurbetçiler Türkiye yolunda sıkıntılı bir sürece girecekler. Seyahat uzmanları yolculuk yapacakları uyarıyor. Krizden en az şekilde etkilenmek için alınması gereken önlemleri şöyle sıralıyorlar: