Dünyaca ünlü cinsel tacizciden Büyükelçi Barrack'a skandal mesaj: Kim bu çocuk?

ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi tarafından yayımlanan 20 bin sayfalık belge yığınının önemli bir kısmı, Epstein’ın dünya genelindeki güç merkezleriyle kurduğu geniş bağlantı ağını ortaya koyuyor.

ABD tarihinin en utanç verici skandallarından birinin merkezindeki isim olan Epstein, Eski Hazine Bakanı Larry Summers ile şakalaşıyor, milyarder Peter Thiel’i Karayipler’deki evine davet ediyor; bugün Washington'un Türkiye Büyükelçisi ve Trump'ın Suriye özel temsilcisi olan Tom Barrack ile oldukça tuhaf diyaloglar içine giriyor.

Bu noktada, hem Barrack hem de ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, gazetecilerin yorum taleplerini reddettiğini belirtmekte fayda var.

KİM BU ÇOCUK?

Çarşamba günü yayımlanan skandal belgeler, çocuk tacizcisi Epstein ile Trump'ın Ankara Büyükelçisi Tom Barrack arasındaki dikkat çekici bir yazışmayı da ortaya çıkardı.

Belgelere göre Epstein, Barrack’tan bir çocuğun fotoğrafını istiyor, fakat hangi çocuktan söz ettiği net olarak anlaşılmıyor.

SKANDAL YAZIŞMALAR...

Huffington Post'a göre, Epstein ile Barrack arasında, 9 Mart 2016’da geçen yazışmalarda şu ifadeler yer alıyor:

Epstein:

Sen ve çocuğun fotoğraflarını gönder, beni gülümset.

Barrack:

Umarım iyisindir. Hadi görüşelim.

Epstein:

Fotoğraflar iyi görünüyor. Bilgin olsun, hem Donald ([sansürlendi] Marla, güzellik yarışması, Mar a Lago vb.) hem de Clinton hakkında gazetecilerden hafta boyunca çok fazla telefon alıyorum. Son zamanlarda Clinton ile ilgili daha az, ama cevabım her zaman söylenecek bir şeyimin olmadığı yönündedir. Veya tamamen görmezden gelmeye çalışıyorum. Birkaç kez sokakta sorularla pusuya düşürüldüm, ama artık daha dikkatliyim.

Söz konusu mesajlar, Epstein’ın Barrack’a, “Trump’la olan dostlukları hakkında çok sayıda telefon aldığını, ancak bunlara yanıt vermediğini” söylemesinin ardından geliyor. Bunun öncesinde Barrack da ikilinin “görüşüp sohbet etmesi gerektiğini” yazmış.

CİNSEL SUÇ GEÇMİŞİ BİLİNİYORDU

2016 yılına gelindiğinde Epstein’ın cinsel suç geçmişi kamuoyu tarafından biliniyordu. Epstein, Florida’da 14 yaşındaki bir kızı 'masöz' olarak işe aldıktan sonra nakit para karşılığında cinsel saldırıda bulunmakla suçlandıktan sonra yaklaşık bir yıl hapis yatmıştı.

Epstein’ın genç kadınları ve reşit olmayan kızları yıllar boyunca nasıl istismar etmeye devam edebildiği hâlâ tam olarak bilinmiyor. Ancak Çarşamba günü yayımlanan belge yığını, Epstein’ın varlıklı ve nüfuz sahibi kişilerden oluşan geniş çevresini ortaya koyuyor.