Dünyaca ünlü oyuncu Helmut Berger uykusunda öldü
Avusturyalı efsane oyuncu Helmut Berger, 78 yaşında yaşamını yitirdi.
İtalyan yönetmen Luchino Visconti ile 1960'lar ve1970'lere damgasısını vuran Avusturyalı oyuncu Helmut Berger, 78 yaşında hayatını kaybetti.
Avrupa sinemasının yıldızlarından ve sinemada pop döneminin efsanesi Berger, 29 Mayıs'ta 79. doğum gününü kutlayacaktı.
Bild gazetesinde yer alan habere göre, Berger'in menajeri Werner, efsane oyuncunun ölümüne ilişkin "Helmut Berger uykusunda öldü. Sabah ona veda ettim. Çok mutlu görünüyordu" açıklamasında bulundu.
Berger, aktörlük yaptığı "Baba 3", "Lanetliler" ve "Ludwig" filmlerinin yanı sıra çok sayıda yapımda yer aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu: Farkında mısınız, bunlar kalırsa....
- Kulis: Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye yakın
- Borsa güne yükselişle başladı
- HÜDA PAR kadınları böyle sahiplendirecekmiş!
- Meclis'teki yemin törenine HÜDA PAR ayarı!
- İlk turu bilen Hakan Bayrakçı’dan ikinci tur tahmini
- Mustafa Sarıgül'den çarpıcı Sinan Oğan yorumu!
- Sinan Oğan, New York Times’a konuştu
- Erdoğdu: 'Devletimizin bilgileri bu tarikatların elinde'
- 36. Uluslararası İzmir Festivali’ne geri sayım başladı