Yayınlanma: 27.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.06.2024 - 04:00

Emekli büyükelçi Uluç Özülker, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yakın zamanda katıldığı bir televizyon programında dile getirdiği “3. Dünya Savaşı” açıklamasını Cumhuriyet’e değerlendirdi. Fidan açıklamasında, İsrail’in Gazze’deki saldırıları ve Rusya-Ukrayna savaşının 3. Dünya Savaşı’na yol açabileceğini belirterek, “Dünya bu senaryoyu ciddiye almalı, böyle bir risk var” demişti.

Özülker, Fidan tarafından bu ihtimalin dile getirilmesinin çok önemli olduğunu belirterek, “Türkiye’den daha fazla bu riskle karşı karşıya bulunan ama bu riskle birlikte de aynı zamanda dünya barışına en fazla yardımcı olabilecek başka bir ülke yok” dedi.

Soğuk Savaş’ın bitimiyle birlikte dünyanın başkalaştığını anımsatan Özülker, “Dünyada böyle bir savaşın vuku bulmasını kimse arzu etmez ama ABD seçimleri benim görebildiğim kadarıyla geleceği tayin edebilecek önemli bir seçim olacak. Çünkü mevcut koşullarda dünyada en büyük sorun ABD’dir. Biden devam ederse yeni felaketlere hazırlıklı olmamız lazım. Trump gelirse de başka türlü felaketlere hazırlıklı olmak lazım” diye konuştu.

Özülker, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üçüncü bir faktör daha var. İklim sorunlarından tutun aklınıza ne geliyorsa yaşamakta olduklarımızın hepsi de insanoğlunun umursamazlıklarının, kendisini sürüklemekte olduğu felaketin adıdır.”