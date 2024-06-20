Dünyada mültecilere dair iyimser bakış yıldan yıla azalıyor

Yayınlanma: 20.06.2024 - 20:40

Güncelleme: 20.06.2024 - 20:44

Ipsos ve UNHCR'ın Dünya Mülteciler Günü 2024 için ?yapmış olduğu küresel araştırmalardan elde edilen verilere göre bir çok ülkede mültecilere olan iyimser gerilediği ortaya çıktı.

Yapılan araştırma; Türkiye'nin de içinde bulunduğu 52 ülkede, 33.197 yetişkinin ?katılımı ile gerçekleştirildi. Mülteciler Günü'ne özel yapılan araştırmada:

· Mültecilere karşı global kamuoyu duygu ve düşünceleri nasıl?

· Dünyada iyimserlik ne durumda?

· Mülteciler gerçekten savaş ve zulmü nedeniyle gelen yabancılar mı?

· Global krizler, mültecilere karşı sınırlar çizimi kapıları kapatmak konusunda duygular ne durumda?

· Ülkelerin mülteci kabulüne yönelik global değerlendirmeler nasıl?

· Mülteciler için yapılan yardımlar yeterli mi?

· Mülteciler ile ilgili bilgi kaynakları, medya desteğini gördükleri ilk üç iletişim kanalında ne var?

Gibi konularda bireylerin verdiği, ifade, tutum ve davranışlara yönelik bilgi, bulgu ve verileri elde edildi.

GLOBAL İYİMSER BAKIŞ ORTALAMASI YILDAN YILA AZALIYOR

“Savaşlar ve uğradıkları zulüm sebebiyle insanlar kendi ülkeleri de dahil olmak üzere, diğer ülkelere sığınma haklarının olması konusunda” küresel kamuoyunda güçlü bir görüş birliği varlığını sürdürüyor. Ancak; her yıl yenilenen araştırmalarda bu görüş birliğini temsil eden oranların düştüğü izleniyor. Ipsos’un gerçekleştirdiği 52 ülkede yapılan araştırmada; Kenya'da yüzde 93, Yunanistan'da yüzde 81, İngiltere'de yüzde 75, Almanya'da yüzde 74, ABD'de yüzde 70 , Türkiye'de yüzde 57 oranında seyretti. Ayrıca ülkelerin ulusal güvenlik önceliği ilkesi ile desteklerinin azaldığı da gözlemlendi.

MÜLTECİLER SAVAŞTAN KAÇANLAR MI?

Katılımcılar, mülteci olarak başvuran yabancıların; savaştan kaçan gerçek mülteci olmadıklarını, daha rahat, refah bir yaşama kavuşmak için geldiklerini düşünüyor.

Küresel ortalamada bu şekilde düşünenlerin oranının yüzde 61 olduğu görüldü.

Her 10 kişiden 6’sı ; ülkelerine mülteci olarak gelen yabancıların ekonomik nedenlerden ötürü veya ülkelerinin sunduğu refah yaşam imkanlarından yararlanmak için geldiklerini düşünüyor. Peru yüzde 80, Bulgaristan yüzde 72, Türkiye yüzde 70, Yunanistan yüzde 65 , Fransa yüzde 63, Japonya yüzde 47 olarak ölçüldü.