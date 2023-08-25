Dünya'da nadir olarak görülen beneksiz bir zürafa doğdu

Yayınlanma: 25.08.2023 - 10:50

Güncelleme: 25.08.2023 - 10:58

Brights Hayvanat Bahçesi bakıcıları, yeni doğan kahverengi dişi zürafayı türünün "en nadide örneği" olarak nitelendirerek, dünyadaki "tek düz renkli" zürafa olduğuna inanıyor.

Beneksiz ağsı zürafanın bilinen diğer tek örneği, 1970'lerde, Japonya'daki bir hayvanat bahçesinde Toshiko adlı bir yavrunun beneksiz olarak doğduğu zamana dayanıyor.

Denver Hayvanat Bahçesi'ne göre, bir zürafanın benekleri, Afrika savanlarında hayvanları yırtıcılardan kamufle ettiği vahşi doğada, hayvanın hayatta kalması için çok önemlidir.

Ayrıca, Zürafa Koruma Vakfı'na göre her bir benekin altında, vücut ısısının salınmasına yardımcı olan daha küçük damarlara ayrılan "sofistike bir kan damarları ağı" bulunuyor.

Brights Hayvanat Bahçesi'nin yöneticisi Tony Bright, "Yabani zürafa nüfusunun %40'ının sadece son otuz yılda kaybedilmesiyle, yabani popülasyonlar sessizce yok olmaya doğru sürükleniyor" dedi.