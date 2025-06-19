Dünyada nükleer silaha sahip 9 ülke: Kim ne kadar güçlü?

Nükleer silaha sahip olan ilk ülkeler, aynı zamanda Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’na (NPT) taraf olan beş kurucu devletti.

Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyeleri de olan bu devletler; Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, Fransa ve Birleşik Krallık'tır.

Bu ülkeler, NPT’ye taraf olmanın gereği olarak, diğer ülkelerin nükleer silah geliştirmesini engelleme ve kendi stoklarını azaltmak için sözde “iyi niyetli müzakereler yürütme” taahhüdünde bulunmuşlardır.

İlk nükleer denemesini 1974’te gerçekleştiren Hindistan ve 1998'de başlayan nükleer yolculuğu adeta filmlere konu olacak türden bir hikayeyi barındıran Pakistan, NPT’ye taraf olmayan iki bölgesel rakip olarak öne çıkıyor.

KUZEY KORE: ANLAŞMADAN ÇEKİLEN TEK ÜLKE

Kuzey Kore, 1985 yılında NPT’ye katıldı, ancak 2003’te anlaşmadan çekildiğini ilan etti. Gerekçe olarak 'Amerikan saldırganlığı'nı gösterdi.

Pyongyang, 2006 yılından bu yana birçok nükleer deneme gerçekleştirdi ve kendi nükleer kapasitesini geliştirmeye devam etti.

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un nükleer cephaneliği teftiş ediyor

İSRAİL: SESSİZ SAHİPLİK

İsrail, NPT’ye taraf değil ve bugüne kadar resmen nükleer silaha sahip olduğunu hiçbir zaman kabul etmedi.

Ancak uluslararası çevrelerce, İsrail’in nükleer silaha sahip olduğu yaygın biçimde kabul edilmekte.

İRAN: HEDEFE YAKIN MI, YOKSA ÇOKTAN YAKALADI MI?

İran, her zaman nükleer programını barışçıl amaçlarla yürüttüğünü savundu. ABD istihbarat raporlarına göre, Tahran’ın şu anda aktif biçimde nükleer bomba üretme çabası yok.

Ancak son yıllarda uranyumu yüzde 60 saflıkta zenginleştirmeye başlaması, silah yapımında gereken yüzde 90 seviyesine tehlikeli biçimde yaklaştığını gösteriyor.

İran'da bir nükleer tesis

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'ne (SIPRI) göre, 2025 Ocak ayı itibarıyla, ülkeler bazında tahmini nükleer savaş başlığı sayıları şu şekildedir: