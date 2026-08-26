Dünyada ordusu olmayan en büyük 5 ülke

Ulusal güvenliğin temel unsurlarından biri olarak görülmesine rağmen bazı ülkeler daimi ordu bulundurmamayı tercih ediyor. Bu ülkeler savunma için uluslararası anlaşmalara ve müttefiklerine dayanırken, askeri harcamalardan sağlanan kaynakları eğitim, sağlık ve kalkınmaya yönlendirebiliyor.

The National Interest dergisinde yer alan değerlendirmeye göre, nüfus bakımından ordusu olmayan en büyük beş ülke şu şekilde: