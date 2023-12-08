Dünyanın dört bir yanındalar... Dev çekirge sürüleri neyin habercisi?

Yayınlanma: 08.12.2023 - 12:09

Güncelleme: 08.12.2023 - 12:32

İklim değişikliğinin yıkıcı etkileri her geçen gün varlığını daha fazla hissettiriyor. Hint Okyanusu’nun doğu ve batı kutup yüzeyleri arasındaki sıcaklık farkı şiddetli kasırgalara neden oluyor. Kasırgaların vurduğu kurak topraklarda yağışlar artarken, nemli alanlar çoğalıyor ve böylelikle, çekirgelerin yumurtlaması ve çoğalması için uygun ortam oluşuyor.

Bugün, hareket halinde 360 milyar çekirgenin varlığından söz ediliyor. Yumurtalarını nemli yerlere bırakıyorlar ve bu, metrekare başına 1000 yumurta anlamına geliyor.

Görüntülerde gördüğünüz çekirge istilası bu yılın başında Suudi Arabistan'da çekildi.

Ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'nun oynadığı futbol maçı dev bir istilaya sahne oldu...

AFRİKA'NIN ARDINDAN GÜNEY AMERİKA

2020 yılında, Doğu Afrika'da çok sayıda ülke; Kenya, Etiyopya, Uganda, Somali ve Eritre'deki tarım arazileri, son on yılların en şiddetli çekirge istilalarına tanık oldu.

Çekirgeler hasatları tüketti, ağaçları yok etti, bitki örtüsü büyük hasar aldı ve söz konusu yoksul ülkeler bu sebeple daha da yoksullaştı.

İstilacı çekirge sürülerinin son durağı ise Meksika oldu. Ülkenin güneydoğusundaki küçük bir kasaba olan Sinanché sakinleri, 5 Aralık Salı günü öğleden sonra etraflarında gördükleri çekirge sürüleri karşısında dehşete kapıldılar.

Çekirgeler daha sonra Maya efsanelerine konu olan Yucatán eyaleti semalarını ele geçirdiler ve kent meydanına yöneldiler; evlerin ahşap çerçevelerini ve meyve ağaçlarını yerken görüldüler.

BÜYÜK FELAKETİN HABERCİSİ Mİ?

Bu dehşet verici olayı haberleştiren pek çok Meksikalı haber kaynağı, bu korkunç salgının, büyük bir felaketin yaklaştığına dair bir işaret olup olmadığı üzerine kafa yordu.

Zira kutsal metinlerin referans verdiği efsaneler, böcek ve özellikle de çekirge sürülerini bir uyarı işaretleri olarak yorumluyordu.

Yerel bir yayın olan Publimetro, çekirgelerin medeniyetin sonunun bir işareti olduğunu ima eden İncil'den bir pasaj bile aktardı:

"Ve duman içinden yeryüzüne çekirgeler çıktı: ve onlara yeryüzünün akrepleri gibi güç verildi..."

TÜRKİYE'DE ÇEKİRGE İSTİLALARI

Anadolu toprakları tarih boyunca büyük çekirge istilalarına sahne oldu. Bunlardan bazıları o kadar büyük ve şiddetliydi ki tarih kitaplarına girdi ve yüzlerce yıl kulaktan kulağa aktarıldı.

Temmuz ayında Tekirdağ'da, yaklaşık 3 bin dekar ekili ayçiçeği tarlasına çekirge dadandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün bölgedeki incelemelerinin ardından ilaçlama çalışması başlatıldı.

Aynı tarihlerde Malatya, Elazığ ve Tunceli'de çekirgeler, sürüler halinde yolları ve bahçeleri istila etti, tarım arazilerine zarar verdi.

Bingöl ve Hakkari de çekirge istilalarından payını aldı. 20 gün süren istila bölge ekonomisine büyük zarar verdi.

Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa İlçin, çekirgeler üzerine 13 yıldır yaptığı araştırmada, kentte başta etçil ve otçul çekirge türü olan "Uvarovistia Satunini", İtalyan Çekirgesi (Calliptamus italicus), Madrap Çekirgesi (locusta Migratoria), Fas ve Sudan çekirgeleri bulunduğunu tespit etti.

İlçin, son yıllarda kırsaldaki arazilere yayılan ve boyları 15 santimetreye kadar çıkabilen çekirge türlerinin yüksek kesimlerden yerleşim alanlarına ilerlediğini belirledi.

ÇEKİRGE İSTİLALARININ NEDENLERİ

Çekirge istilalarının ana sebepleri genellikle şunlardır:

İklim Koşulları: Sıcak ve nemli hava koşulları çekirgelerin üremesi için idealdir. Bu tür koşullar, çekirge popülasyonlarının hızla artmasına ve istila oluşturmasına neden olabilir.

Doğal Düşmanların Azalması: Kuşlar, sürüngenler ve diğer avcılar gibi doğal düşmanların azalması, çekirge popülasyonlarının kontrolsüz bir şekilde artmasına yol açabilir.

Tarım Uygulamaları: Modern tarım uygulamaları ve habitat değişiklikleri, çekirge istilalarını tetikleyebilir. Özellikle geniş tarım alanları ve tek tip ekim, çekirgelere besin açısından zengin bir ortam sağlar.

Yer Değiştirme ve Göç: Bazı çekirge türleri, uygun yaşam alanlarına veya besin kaynaklarına ulaşmak için uzun mesafeler kat edebilir. Bu göçler sırasında, büyük çekirge sürüleri oluşabilir.

Ekolojik Dengesizlik: Ekosistemdeki dengesizlikler, çekirge popülasyonlarının aşırı büyümesine ve istilalara yol açabilir. Örneğin, bir alandaki bitki örtüsünün aşırı büyümesi, çekirgelere besin ve üreme alanı sağlayabilir.

Bu faktörlerin birleşimi, çekirge istilalarının oluşmasında önemli rol oynar. İstilalar, genellikle birkaç farklı faktörün bir araya gelmesiyle tetiklenir ve ekosistemler üzerinde büyük etkilere neden olabilir.