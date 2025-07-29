‘Dünyanın en büyük dudaklarına' sahip kadın estetik öncesi nasıl görünüyordu?

Günümüzde sosyal medyada ün kazanmanın yolu, giderek daha uç ve çoğu zaman tehlikeli müdahalelerle bedenini değiştirmekten geçiyor.

Bu durum, özellikle gençler arasında, çoğu zaman gerçekçi olmayan güzellik algılarının yayılmasına ve insanların kendi görünümlerinden memnuniyetsizlik duymasına yol açıyor.

Bulgar fenomen Andrea Ivanova da bu kişilerden biri. Öyle ki, Bratz bebeklerine benzemek uğruna 26 bin dolardan fazla para harcayarak yüzüne onlarca kez dolgu yaptırdığı biliniyor.

Son yedi yılda sadece dudak dolgusu değil; çene şekillendirme, çene uzatma, elmacık kemiği belirginleştirme ve yüz hatlarını büyütme gibi birçok işlem geçiren Ivanova'nın dudakları, an itibarıyla Bratz bebeklerini de aşarak bambaşka bir seviyeye ulaştı.

Ivanova, kararını şöyle açıkladı:

Abartılı şeyleri seviyorum; dev dudaklar, bol dolgu, ağır ve eksantrik makyaj… Sıradan görünümler bana göre değil. Doğal güzellik bana sıkıcı geliyor, bu yüzden dış görünüşümü kökten değiştirmeye karar verdim.

"GÜLÜMSEMEKTE ZORLANIYORUM..."

Sağlık uzmanlarının uyarılarına ve özel hayatında yaşadığı zorluklara rağmen, 27 yaşındaki Ivanova dünyanın en büyük dudaklarına ve elmacık kemiklerine sahip olma hedefinden vazgeçmiyor.

Ivanova, sözlerine şöyle devam ediyor:

Doktorum dudaklarıma daha fazla hyaluronik asit enjekte etmekten korkuyordu ama ben ısrar ettim ve durmaya niyetim yok. Aynı anda altı işlem yaptırmak istedim. Şimdiye dek yüzümün farklı bölgelerine farklı günlerde işlem yaptırıyordum ama artık hepsini bir arada yaptırmak istiyorum...

Ivanova için bu dönüşüm hem fiziksel hem de duygusal olarak yorucu ve bu durumu, şu sözlerle tarif ediyor:

Şu anda yüzümün her yeri ağrıyor. Özellikle çene ve çene ucum çok acıyor. Elmacık kemiklerimdeki ağrı yüzünden gülümsemekte zorlanıyorum. Cildimde sürekli bir gerilme hissi var...”

"BU ŞEKİLDE MUTLU OLUYORUM"

Ivanova, bugüne dek dış görünüşüyle sık sık alay edilmesine alışkın olsa da estetik öncesi ve sonrası fotoğraflarını gören sosyal medya kullanıcıları büyük şaşkınlık yaşadı.

“Ben yetişkin bir kadınım ve bu şekilde mutlu oluyorum" diyen Ivanova, bu durumu şöyle açıkladı: