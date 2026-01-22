Dünyanın en büyük 'kıyamet kasası' kapılarını açtı: İçinde ne var?

Bu tesis, küresel bir felaket durumunda insanları barındırmak için inşa edilmedi, zira içerisi şimdiden başka bir çok değerli yaşam formunun yapı taşlarıyla dolu; tohumlarla.

Bir bahçenin altına inşa edilmiş dev bir yer altı kasasının tohum depolaması şaşırtıcı değil. Nitekim Millennium Tohum Bankası, dünyadaki benzer tesisler arasında en fazla tohuma sahip olan merkez.

BBC muhabiri Noa Leach, merkezi ziyaretinde, kasada 6,6 tondan fazla tohum bulunduğunu söyledi. Kesin sayı bilinmiyor, ancak bazı örneklerden milyonlarca bulunduğu belirtiliyor.

SAKLAMA KOŞULLARI

Kasada büyük ve küçük pek çok tohum var. Güvence altına alınanlar arasında, doğada nesli tükenmiş bitki türlerine ait olanlar da bulunuyor. Birçok tür ise tehlike altında. Bu da Millennium Tohum Bankası gibi merkezlere neden ihtiyaç duyulduğunu açıkça gösteriyor.

Leach, tohumların -20°C gibi dondurucu koşullarda saklandığını aktardı. Ayrıca, mühürlü kasanın içinde birinin 10 dakikadan fazla kalması halinde güvenlik sisteminin otomatik olarak devreye girdiğini söyledi.

Bu önlem, birilerinin içeri girip tohum çalmasından korkulduğu için değil. Bazı tohumlar koleksiyoncular tarafından değerli görülse de asıl amaç, içeri giren kişinin sıfırın altındaki sıcaklıkta fazla kalıp donarak hayatını kaybetmesini önlemek.

Leach, içeride kalbi durması ihtimaline karşı bir feragat belgesi imzalamak zorunda kaldığını da anlattı.

HANGİ TOHUM, NEREDE?

Yer altındaki kasa; sel, radyasyon ve doğrudan bir uçağın çarpması gibi senaryolara dayanacak kadar sağlam inşa edilmiş. Bu nedenle, 'dış tehditlere ve içeri sızma girişimlerine' karşı oldukça korunaklı.

Üstelik kapların üzerinde etiket bulunmuyor. Yani hem kasanın içine hem de bilgisayar sistemine erişim sağlamadan, içeride hangi tohumun ne olduğunu anlamak mümkün değil.

Bu tesis, insanlık ne yaparsa yapsın bitki yaşamının hayatta kalabilmesi için tasarlanmış dünyanın en büyük tohum kasası olsa da, yeryüzünde benzer birçok merkez daha var.

DİĞER TOHUM BANKALARI

Millennium Tohum Bankası en fazla tohuma sahip olsa da dünyada 1.700’den fazla tohum bankası bulunuyor. Bunların arasında, yer altındaki bir sığınak olan Küresel Tohum Kasası (Global Seed Vault) da yer alıyor.

Norveç’teki Svalbard takımadalarının buzullarına inşa edilen Küresel Tohum Kasası, dünyanın dört bir yanından gelen 1 milyondan fazla tohum örneğine ev sahipliği yapıyor.

Millennium Tohum Bankası’nda olduğu gibi, bu tesise de ciddi güvenlik izinleri olmadan girilemiyor. Ancak burası için sanal tur imkânı bulunuyor.