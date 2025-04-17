Dünyanın en büyük lale bahçelerinden ‘Keukenhof’ ziyarete açıldı

Yayınlanma: 17.04.2025 - 17:38

Güncelleme: 17.04.2025 - 17:38

Hollanda'nın Lisse kentinde, dünyanın en büyük lale bahçelerinden biri olarak nitelendirilen 32 hektar büyüklüğündeki Keukenhof, bu yıl 76'ncı kez ziyaretçilere kapılarını açtı.

Lalenin pek çok türünün bulunduğu Keukenhof bahçesi, mart-mayıs döneminde olmak üzere 8 hafta boyunca dünyanın dört bir yanından gelenleri ağırlayacak.

Yetkililer, her yıl yaklaşık 1 milyon 400 bin kişinin Keukenhof bahçesini ziyaret ettiğini belirterek, lalelerin en güzel şeklini nisan ayı ortasında aldığını söyledi.