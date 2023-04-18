Dünya'nın en büyük NATO siber güvenlik tatbikatı başladı

Yayınlanma: 18.04.2023 - 11:13

Güncelleme: 18.04.2023 - 11:13

NATO'nun Tallinn Siber Savunma Merkezi (CCDCOE) basın servisinden yapılan açıklamada, dünyanın en büyük NATO siber güvenlik tatbikatı olan Locked Shields 2023'ün bugün Estonya'da başlayacağı belirtildi.

CCDCOE tarafından yapılan açıklamada, "NATO Tallinn Siber Savunma Merkezi (CCDCOE) 18-21 Nisan tarihleri arasında dünyanın en büyük yıllık siber savunma tatbikatı Locked Shields 2023'ü düzenliyor. Her yıl 2010 yılından bu yana düzenlenen tatbikata bu yıl 38 ülkeden 3 binden fazla katılımcı katılıyor" denildi.

CCDCOE Direktörü Mart Noorma, tatbikatta ulusal sistemlerin ve kritik altyapının bir düşman tarafından gerçekleştirilecek büyük ölçekli bir siber saldırıya karşı korunmasının pratik edileceğini söyledi. Katılımcı ekiplerin bir kriz durumunda işbirliği yapmak için taktik ve stratejik kararlar alacağı belirtildi.

Noorma'nın, "Ekipler gerçek durumlarda ve ciddi zaman kısıtlamaları altında sistemleri ne kadar iyi çalışır durumda tutabileceklerini gösterebilecekler" ifadelerini kullandı.

Tatbikat senaryosuna göre, hayali devlet, elektrik şebekelerinde, su arıtma sistemlerinde, kamu güvenliği ağlarında ve diğer kritik altyapı bileşenlerinde ciddi kesintilere neden olan koordineli siber saldırılarla kötüleşen bir güvenlik durumuyla karşı karşıya. Ulusal hızlı müdahale ekipleri de siber saldırıları püskürtmek ve altyapı saldırılarının sonuçlarıyla başa çıkmak için ülkenin yardımına koşacak.

CCDCOE

NATO'nun Kuzey Atlantik Konseyi 2008 yılında Tallinn'deki NATO Siber Savunma Merkezi'nin akreditasyonunu onayladı ve bu merkeze uluslararası bir askeri örgüt statüsü verdi.

Merkeze şu anda 38 NATO ülkesi ve ittifak ortağı katılmaktadır.