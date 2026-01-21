Dünyanın en büyük nükleer santrali Fukuşima yeniden açılıyor

Dünyanın en büyük nükleer enerji santralinin, 2011’deki Fukuşima nükleer felaketinden bu yana ilk kez bugün yeniden faaliyete geçeceği bildirildi.

Santralin işletmecisi Tokyo Electric Power (TEPCO), reaktörün çarşamba günü yeniden başlatılacağını duyurdu.

TEPCO’dan yapılan açıklamada, reaktörün yeniden devreye alınmasına yönelik hazırlıkların sürdüğü belirtildi. Şirketin planına göre, yerel saatle 19.00’dan sonra kontrol çubuklarının geri çekilmesi ve hemen ardından reaktörün çalıştırılması öngörülüyor.

Santralin yeniden başlatılması, Japonya’nın artan enerji ihtiyacı ve enerji arz güvenliğini güçlendirme hedefi açısından önemli bir adım olarak değerlendirilirken, yerel halkın güvenlik endişelerinin devam ettiği kaydedildi.

Fukuşima kazasının üzerinden 10 yılı aşkın süre geçmesine rağmen, bölge sakinlerinin nükleer güvenliğe ilişkin kaygılarını koruduğu ve yeniden devreye alma kararının tepkilere yol açtığı aktarıldı.