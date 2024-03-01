Dünyanın en çok aranan uyuşturucu baronu 'El Mencho'nun yaşadığı öğrenildi

Yayınlanma: 01.03.2024 - 13:51

Güncelleme: 01.03.2024 - 13:51

Dünyanın en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho lakaplı Nemesio Ruben Oseguera Cervantes'in, öldüğüne dair söylentilere rağmen hala hayatta olduğu ve yerinin tespit edildiği belirtildi.

Jalisco Yeni Nesil Kartelinin (CJNG) lideri olan El Mencho hem Meksika'nın hem de ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin (DEA) "en çok arananlar listesi"nin başında yer alıyor. DEA, El Mencho'nun yakalanmasını sağlayacak bilgi için 10 milyon dolar teklif ediyor.

Meksikalı gazeteci Oscar Balmen, Meksika'daki "üç üst düzey yetkilinin" geçen yılın sonbaharında "ulusal suç istihbarat biriminin El Mencho'nun yerini tespit ettiğini" doğruladığını bildirdi.

Balmen, ABD, Avustralya Federal Polisi ve Panama Ulusal Polisi'nden gelen istihbarata dayanarak uyuşturucu baronunu yakalamak için "bir A Planı ve bir B Planı" olmak üzere iki operasyonun başlatılmaya hazır olduğunu söyledi.

MEKSİKA İLE ABD MAKAMLARI ARASINDA İLİŞKİLER BOZULDU

Ancak, Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel Lopez Obrador'a yöneltilen yolsuzluk iddialarının ardından Meksika makamları ile DEA arasındaki ilişkilerin bozulduğu, bunun da El Mencho'yu yakalamaya yönelik bir operasyonu koordine etme girişimlerini sekteye uğrattığı ve dünyanın en çok aranan uyuşturucu baronunun kayıplara karışmasına neden olduğu söyleniyor.

Geçtiğimiz ay InSight Crime, ProPublica ve Deutsche Welle tarafından yayınlanan makalelerde DEA ajanlarının, 2006 yılındaki başkanlık kampanyası sırasında Obrador'un yakın bir yardımcısı ile karteller arasında mali bağlantılar olduğuna dair kanıtlar bulduğu iddia edilmişti.

Daha sonra New York Times, ABD kolluk kuvvetlerinin, uyuşturucu kaçakçıları ile Obrador'un yakın müttefikleri arasındaki bağlantı iddialarını incelediğini iddia etti. Gazete, ABD hükümetinin "ABD'nin en iyi müttefiklerinden birinin liderine yönelik iddiaları takip etme konusunda çok az iştahlı olduğunu" bildirirken, resmi bir soruşturma başlatılmadığını kaydetti. Meksika Devlet Başkanı Obrador da iddiaları reddetti.

'EL MENCHO'NUN ÖLDÜĞÜ' İDDİALARI

Insight Crime'a göre, 2020 yılında El Mencho'nun uzun süreli bir böbrek sorunu nedeniyle tedavi olabilmek için Jalisco kırsalında kendi tıbbi tesisini inşa ettiği iddia edildi.

Uyuşturucu kartelleri tarafından halka mesaj vermek için dikilen Narcomantas tabelaları, El Mencho'nun 2022'de böbrek sorunları nedeniyle öldüğünü yazmıştı.

CJNG'nin ayrılıkçı bir grubu olan Mezcales de El Mencho'nun 2022'de öldüğünü söyledi ve kartele olan bağlılıklarını sona erdirdiklerini duyurdu.

Diğer doğrulanmamış raporlar ise El Mencho'nun 2022'nin başında solunum durmasından öldüğünü öne sürüyordu.