BYD Meksika'da fabrika kurmaya hazırlanıyor: Tesla'nın burnunun dibine geliyor!
BYD, ABD pazarına hizmet vermek üzere Meksika'da bir elektrikli otomobil fabrikası kurmayı planlıyor. Çinli üreticinin Meksika'daki yöneticisinin açıklamasına göre BYD şu anda yerel yetkililerle fabrikanın yeri de dahil olmak üzere koşulları müzakere ediyor.
BYD'nin Meksika Ülke Müdürü Zhou Zou'nun açıklamalarına atıfta bulunan Nikkei Asia gazetesi, konuyu mercek altına aldı. Habere göre, Meksika'da bir tesis için fizibilite çalışması devam ediyor ve planlar yerel yetkililerle görüşülüyor. Projenin gerçekleşmesi halinde BYD, ABD pazarına çok yaklaşmış olacak. Meksika'nın ABD pazarı açısından otomotiv endüstrisindeki en büyük üretim ülkelerinden biri olduğu biliniyor. Tesla da Meksika eyaleti Nuevo Leon'da bir fabrika açmayı planlıyor.
BYD, 2023'ün dördüncü çeyreğinde ilk kez elektrikli otomobil teslimatları açısından ABD'li şirketi geçti. BYD şu anda hala üretimini büyük ölçüde iç pazarına yoğunlaştırıyor. Ancak, Çin dışında giderek daha fazla üretim tesisi planlanıyor veya yapım aşamasında. Örneğin Güney Amerika'da BYD, Brezilya'da elektrikli ve hibrid otomobiller için bir tesis inşa ediyor. Tesis, Brezilya'nın Bahia eyaletindeki eski bir Ford sanayi sitesinde inşa ediliyor.
Avrupa'da BYD kısa süre önce Macaristan'da bir fabrika inşa edileceğini de doğrulamıştı. Macaristan'ın Szeged kentindeki fabrika üç yıl içinde tamamlanacak.
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