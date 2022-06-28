Dünyanın en derin gemi batığı bulundu!

28 Haziran 2022 Salı, 16:38

Milyarder kaşif Victor Vescovo ve sonar uzmanı Jeremie Morizet 22 Haziran'da önemli bir keşfe imza attılar. 2. Dünya Savaşında ABD Donanması saflarında savaşan ve 1944 yılının Ekim ayında batan "Sammy B" lakaplı USS Samuel B. Roberts savaş gemisini, Filipin Denizi'nde 6 bin 895 metrelik derinlikte buldular.

KENDİ REKORUNU KIRDI

Vescovo, IFLScience'a demecinde, batığı bulmak için 6 sefer gerçekleştirdiklerini ve 18 Haziranda bulduklarını belirtti. Vescovo'ya göre, Sammy B'yi özgün tasarımlı "üç tüplü torpido fırlatıcısı" ele verdi.

Bu keşifle birlikte Vescovo, bir önceki sene 6 bin 469 metre derinlikte bulduğu USS Johnston'ın rekorunu, 426 metre daha derinde bulduğu, USS Samuel B. Roberts ile kırmış oldu. Bu keşif, dünyanın en derin gemi batığı olarak kayıtlara geçti.

SON ANA KADAR SAVAŞTI

2. Dünya Savaşında ABD Donanması'nda savaşan Sammy B., 1944 yılının Ekim ayında, Samar Savaşı esnasında Japon İmparatorluğu Donanması'na karşı son anına kadar savaşıp, 224 kişilik mürettebatının 89'u ile denizin dibini boyladı.

Vescovo, IFLScience'a demecinde, "Bu ünlü gemiyi bulmak bizler için büyük bir şans. Mürettebatın fedakarlık hikayesini aktarabilmek ise bir onur" dedi.

Vescovo sözlerini şöyle bitirdi:

"Bu savaşa dair inanılmaz koşullar karşısında, savaşan ve kazanan insanların olağanüstü cesaretine her zaman hayranlık duymuşumdur..."