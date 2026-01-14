Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?

Londra merkezli vatandaşlık ve oturum danışmanlığı şirketi Henley & Partners tarafından hazırlanan ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) verilerine dayanan Henley Passport Indexin son güncellemesine göre Singapur dünyanın en güçlü pasaportuna sahip ülke oldu.

Singapur pasaportu sahipleri, endekste takip edilen 227 ülke ve bölgenin 192’sine vizesiz giriş yapabiliyor.

Listede Japonya ve Güney Kore, 188 destinasyona vizesiz erişim sağlayarak 2’nciliği paylaştı.

Henley endeksi, aynı puana sahip ülkeleri tek bir basamakta topladığı için sıralamada çok sayıda ülke aynı sırayı paylaşabiliyor.

AVRUPA ÜLKELERİ İLK 5'TE AĞIRLIKTA

3’üncü sırada ise beş Avrupa ülkesi yer aldı: Danimarka, Lüksemburg, İspanya, İsveç ve İsviçre. Bu ülkelerin pasaportları 186 destinasyona vizesiz giriş hakkı sağlıyor.

4’üncü sırada yine Avrupa ağırlığı dikkat çekti. Avusturya, Belçika, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Hollanda ve Norveç pasaportları 185 destinasyona vizesiz erişim sunuyor.

5’inci sırada ise Macaristan, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yer aldı. Bu ülkeler 184 destinasyona vizesiz seyahat edebiliyor.

BAE'DEN TARİHİ YÜKSELİŞ

Raporda en dikkat çekici yükselişin Birleşik Arap Emirliklerine ait olduğu vurgulandı.

BAE, endeksin 20 yıllık tarihinde en güçlü performansı sergileyen ülke olarak öne çıktı.

BAE’nin 2006’dan bu yana 149 yeni vizesiz destinasyon eklediği ve 57 sıra birden yükseldiği belirtildi.

Bu artışın, “sürdürülen diplomatik angajman ve vize serbestisi politikalarıyla” ilişkili olduğu ifade edildi.

İNGİLTERE VE ABD GERİLİYOR

Rapora göre Birleşik Krallık, yıllık bazda en sert düşüş yaşayan ülke oldu. İngiltere’nin vizesiz erişim sayısı 182’ye geriledi; bu, geçen yıla göre 8 destinasyon daha az anlamına geliyor.

ABD ise kısa süreli bir düşüşün ardından yeniden 10’uncu sıraya yükseldi ve 179 destinasyona vizesiz erişim hakkına sahip oldu. Ancak endekste aynı sırayı paylaşan ülkeler nedeniyle ABD’nin önünde toplam 37 ülke bulunduğu kaydedildi.

ABD, son 12 ayda 7 destinasyonda vizesiz erişim hakkını kaybederken, son 20 yılda da sıralamada en büyük gerilemeyi yaşayan üçüncü ülke konumuna düştü. ABD’nin iki on yılda 4’üncülükten 10’unculuğa gerilediği aktarıldı.

Henley & Partners raporunda görüşlerine yer verilen gazeteci ve Viyana’daki İnsan Bilimleri Enstitüsü Rektörü Misha Glenny, pasaport gücünün yalnızca seyahat kolaylığı değil, aynı zamanda ülkelerin uluslararası pozisyonunu da yansıttığını belirtti.

Glenny, “Pasaport gücü nihayetinde siyasi istikrarı, diplomatik güvenilirliği ve uluslararası kuralları şekillendirme kapasitesini yansıtır” değerlendirmesinde bulundu.

LİSTENİN SONUNDA AFGANİSTAN VAR

Endeksin en alt sırasında ise Afganistan yer aldı. Afganistan pasaportu yalnızca 24 destinasyona vizesiz erişim sağlayabiliyor.

Suriye 26 destinasyonla 100’üncü, Irak ise 29 destinasyonla 99’uncu sırada.

Rapora göre en üst ve en alt sıradaki pasaportlar arasında 168 destinasyonluk dev bir “hareketlilik uçurumu” bulunuyor.

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Türkiye listede 46. sırada yer alıyor.

Türk pasaportuyla vizesiz giriş yapılabilen ülke sayısı ise 113.

Türkiye geçen yılki yerini korurken 2024'te de 52. sırada bulunuyordu.

2026’NIN EN GÜÇLÜ PASAPORTLARI