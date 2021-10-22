Dünyanın en güzel istasyonları belli oldu: Türkiye’den 2 istasyon listede

22 Ekim 2021 Cuma, 13:27

Londra merkezli seyahat haber sitesi Love Exploring, dünyanın en güzel tren istasyonlarını listeledi. 35 istasyonun yer aldığı listede Sirkeci ve Haydarpaşa da yer aldı.



Türkiye’de yakın bir zamana kadar Avrupa yakasından yurtdışına açılan kapı olarak görülen Sirkeci ve Anadolu’da yaşayanların İstanbul’a gelmek için kullandıkları Haydarpaşa, hala mimarileriyle İstanbul’un, hatta ülkenin önemli binaları arasında yer alıyor.

Dünyada birçok yolcunun şehirlere ilk giriş noktaları olan tren istasyonları, hala o şehirlerin en önemli binaları arasında yer alırken, Londra merkezli seyahat haber sitesi Love Exploring, dünyanın en güzel tren istasyonlarını listeledi.

İşte içlerinde Sirkeci ve Haydarpaşa'nın da bulunduğu dünyanın en güzel 35 tren istasyonundan 10 tanesi:

Chhatrapati Shivaji Terminali, Mumbai, Hindistan

Grand Central Terminali, New York, ABD

Liège-guillemins, Liège, Belçika

Dunedin İstasyonu, Dunedin, Yeni Zelanda

Antwerp Merkez İstasyon, Belçika

Milano Merkez İstasyonu, İtalya

İstanbul Sirkeci Garı, Türkiye

Maputo, Mozambik

Madrid Atocha, İspanya

Haydarpaşa Garı, İstanbul, Türkiye

-NTV