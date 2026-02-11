Dünyanın en tehlikeli yanardağlarından birinde hareketlilik

Dünyanın en tehlikeli yanardağları arasında gösterilen El Chichón’da yeni jeotermal hareketlilik işaretleri tespit edildi.

Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi (National Autonomous University of Mexico – UNAM) bilim insanları, 2025’in ikinci yarısında krater çevresinde sıcaklık artışı, gaz çıkışı ve olağandışı kükürt oluşumları gözlemlediklerini açıkladı.

Chiapas eyaletinde bulunan El Chichón, son olarak 1982’de patlamış; dokuz köy tamamen yok olmuş, bin 900’den fazla kişi yaşamını yitirmişti. Binlerce kişi bölgeden tahliye edilmişti.

Volkanın 1360 yılındaki bir başka büyük patlamasının ise bölgedeki tarihsel ve toplumsal değişimlerde rol oynamış olabileceği değerlendiriliyor.

UNAM Jeofizik Enstitüsü’nden Dr. Patricia Jácome Paz, mevcut hareketliliğin büyük olasılıkla hidrotermal süreçlerden ya da küçük buhar patlamalarından kaynaklandığını belirtti.

“Gözlenen davranış, hidrotermal süreçlerle uyumlu” diyen Paz, yüzeye doğru yükselen yeni magma bulgusu bulunmadığını ifade etti. Bu nedenle 1982 benzeri büyük bir patlama ihtimalinin şu aşamada düşük olduğu kaydedildi.

KRATERE GİRİŞ YASAKLANDI

Ancak uzmanlar, krater çevresindeki zemin hareketliliği, gaz varlığı ve yüksek sıcaklık nedeniyle bölgeye inişin artık güvenli olmadığını bildirdi.

Yerel sivil savunma birimleri bölge halkı ve tur rehberleriyle temas halinde bulunuyor.

UNAM’ın raporunda, geçmişteki örnekler dikkate alındığında yeni bir patlama olması halinde bunun “yüksek derecede patlayıcı” olabileceği belirtildi.

Bilim insanları, böyle bir durumda gaz ve kül sütununun 20 ila 30 kilometre yüksekliğe ulaşabileceği “Pliniyen” tipte bir patlamanın ihtimal dahilinde olduğunu aktardı.

Uzmanlar, mevcut bulguların kamuoyunda paniğe yol açacak düzeyde olmadığını ancak izleme çalışmalarının sürdürüldüğünü vurguladı.