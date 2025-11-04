Dünyanın en ünlü müzesinde şifre skandalı: Güvenlik şifresi 'LOUVRE' çıktı

Fransa’nın başkenti Paris’teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi, yakın zamanda yaşanan 100 milyon dolarlık mücevher hırsızlığıyla gündemde. Ancak Fransız gazetesi Libération’un ortaya çıkardığına göre, müzenin güvenlik açıkları yıllar öncesine dayanıyor.

2014 yılında Fransız Ulusal Siber Güvenlik Ajansı (ANSSI) tarafından yapılan bir denetimde, müzenin video izleme sisteminin sunucu şifresinin yalnızca “LOUVRE” olduğu tespit edildi.

Aynı denetimde, Fransız savunma ve teknoloji şirketi Thales Group’un güvenlik yazılımına erişim şifresinin de “THALES” olduğu belirlendi.

ANSSI raporunda şu ifadeler yer aldı:

“Bu ağa sızmayı başaran biri, eserlerin çalınmasını kolaylaştırabilir ya da ciddi hasara yol açabilir.”

ESKİ SİSTEMLER, ZAYIF PAROLALAR

Denetim raporunda, güvenlik ağında kullanılan sistemlerin “çok sayıda zafiyet içerdiği” ve ofis bilgisayarlarında Windows 2000 işletim sisteminin çalıştığı da belirtildi

Rapor, sistemin “teknolojik olarak eskimiş” olduğunu vurgularken, müze yönetimine karmaşık şifreler kullanılması uyarısında bulundu.

ANSSI’nin önerisine rağmen şifrelerin değiştirilip değiştirilmediği belirsizliğini koruyor.

2017’de yapılan ikinci bir denetim de benzer eksiklikleri tespit ederek, “Louvre artık olası bir saldırı tehdidini görmezden gelemez” uyarısında bulunmuştu.

100 MİLYON DOLARLIK MÜCEVHER SOYGUNU

Bu bulgular, geçtiğimiz ay Louvre’da yaşanan Napolyon dönemine ait mücevher hırsızlığı sonrası yeniden gündeme geldi.

18 Ekim’de dört kişi, inşaat işçisi kılığında müzeye girerek Apollo Galerisi’nden yaklaşık 100 milyon dolar değerinde Fransız Taç Mücevherlerini çaldı.

Polis bir hafta içinde dört şüpheliyi tutukladı. Paris Başsavcısı Laure Beccuau, gözaltına alınanların “organize suç bağlantısı olmayan küçük çaplı suçlular” olduğunu açıkladı.

Ancak çalınan sekiz mücevherin hiçbirinin henüz bulunamadığı bildirildi.

Dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi olan Louvre, Mona Lisa, Venüs de Milo ve Hammurabi Kanunları gibi insanlık tarihinin en değerli eserlerine ev sahipliği yapıyor.

Yine de yıllar önce “LOUVRE” şifresiyle korunan güvenlik sisteminin bugün milyonlarca dolarlık bir soygunla anılması, Fransa’da “tarihi bir ihmalkârlık” olarak değerlendiriliyor.