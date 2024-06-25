Dünyanın en uzun köpeği hayatını kaybetti

ABD'de yaşayan Kevin adındaki Danua cinsi köpek, yakın zamanda Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en uzun köpeği seçilmişti. Guinnes Dünya Rekorları tarafından yapılan açıklamada, Kevin'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

DHA
Yayınlanma: 25.06.2024 - 11:07
Dünyanın en uzun köpeği hayatını kaybetti
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ABD’nin Iowa eyaletinde yaşayan Kevin adındaki 1 metre boyundaki Danua cinsi köpek, geçtiğimiz yıl üç yaşındayken ölen önceki rekor sahibi Zeus'un yerini alarak 20 Mart’ta dünyanın en uzun köpeği unvanını kazandı.

Danua cinsi köpeklerin genellik 76 santimetre olduğu biliniyor. Guinnes Dünya Rekorları 13 Haziran’da Kevin’in ailesiyle yaşadığı evi ziyaret etmiş ve paylaşılan görüntüler sosyal medyada beğeni toplamıştı.

Dün yapılan açıklamaya göre, Kevin geçirdiği bir ameliyat sonrasında öldü.

Açıklamada, “Dünyanın en uzun köpeği Kevin'in, rekorunun açıklanmasından birkaç gün sonra hayatını kaybettiğini bildirmekten büyük üzüntü duyuyoruz” denildi.

 


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