Dünyanın en yüksek sesi: Duyarsanız sizi öldürür

Yayınlanma: 25.05.2024 - 10:32

Güncelleme: 25.05.2024 - 10:32

Dünyanın en yüksek sesinin sizi öldürebileceğini biliyor muydunuz?

27 Ağustos 1883'te Endonezya'daki Krakatoa yanardağı patladığında, tarihin en yüksek sesini çıkardı.

Bu patlama, 180 desibel gibi inanılmaz bir seviyeye ulaştı ve yeterince yakınsanız ölümcül olabilecek bir kuvvet açığa çıkardı.

KULAK ZARLARI PATLADI

Patlama, sadece Krakatoa adasını tamamen yok etmekle kalmadı, aynı zamanda 200 megatonluk bir bomba gücüne eşdeğer bir enerji saldı.

Patlamadan 160 kilometre uzakta bulunan Cakarta'daki bir gaz tesisinde ses, 172 desibel olarak ölçüldü. Patlamaya 64 kilometre mesafedeki bir gemideki denizciler ise kulak zarlarının patlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Bu ses o kadar yüksekti ki, patlamadan 4.800 kilometre uzaklıktaki Avustralya'nın Alice Springs bölgesindeki koyun çiftçileri, tüfek sesleri duyduklarını zannetti.

Sesin, dünya çapında birkaç kez dolaştığı da rapor edilmiştir.

SESİN GÜCÜ

DecibelPro'ya göre, 150 desibelin üzerindeki herhangi bir ses, insanlarda yaşamı tehdit edici sorunlara yol açabilir.



Uzmanlar, 170-200 desibel arasındaki seslerin akciğer embolisi, akciğer kontüzyonları veya patlayan akciğerler gibi ölümcül sorunlara neden olabileceğini belirtmektedir.

Hatta 240 desibelin üzerindeki sesler, kafatasının patlamasına yol açabilir.

Uzmanlar, yüksek desibelli seslerin bir dalga gibi hareket ederek vücudumuzdan geçebileceğini açıklıyor.

Bu basınç birikimi yeterince yüksek olduğunda, kulak zarlarının ve iç organların hasar görmesine veya patlamasına neden olabilir.

DESİBEL NEDİR?



Desibel (dB), sesin şiddetini veya gücünü ölçmek için kullanılan bir birimdir. Desibel, logaritmik bir ölçek olup, sesin yoğunluğunu ifade ederken geniş bir aralıkta ölçüm yapabilmeyi sağlar.

Bu ölçek, insan kulağının duyabileceği en düşük ses seviyesini referans alır ve bu seviyenin katları olarak sesin şiddetini belirtir.

Örneğin, 0 desibel, insan kulağının algılayabileceği en düşük ses seviyesini ifade ederken, 60 desibel normal bir konuşma sesi, 120 desibel ise bir jet motorunun yakınında duyulabilecek çok yüksek bir sesi temsil eder.

Desibel ölçeği, sesin hem ses dalgalarının enerjisini hem de insan kulağının bu enerjiyi algılama şeklini yansıtır.