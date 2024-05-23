Gezegen geçidi: O tarihte 6 gezegen aynı hizada olacak!

Yayınlanma: 23.05.2024 - 11:23

Güncelleme: 23.05.2024 - 11:25

Altı gezegen, 3 Haziran sabahı erken saatlerde gökyüzünde hizalanacak, ancak gezegenler her yerden görünür olmayacak.

Dikkatli gözlemciler Jüpiter, Merkür, Mars ve Satürn'ü çıplak gözle görebilecekler. Yüksek güçlü dürbünler veya teleskoplarla Uranüs'ü Merkür'ün yanında, Neptün'ü ise Satürn'ün yakınında görebilirsiniz.

Bu yılki ikinci gezegen geçidi olacak. İlki 2024 güneş tutulması sırasında gerçekleşmişti. Jüpiter, Venüs, Satürn ve Mars tutulmanın tam ortasında görülebilse de, Mars ve Satürn'ü görmek biraz daha zordu.

Amerikalılar için en iyi izleme noktası, 3 Haziran sabahı saat 5:00 ile gün doğumundan hemen önce, 5:26'da New York eyaletinde olacak. Altı gezegenin tamamını görmek için bir teleskop kurmayı düşünüyorsanız, zaman penceresi çok geniş değil.

BİR HAFTA BOYUNCA GÖRÜLECEK

Venüs de orada olacak, ancak güneşin hemen yanında olduğu için görülemeyecek. Altı gezegen geçidi, yaklaşık bir hafta boyunca her sabah görülebilecek.

Sonunda, Merkür güneşe çok yaklaşacak ve zaten zar zor görülebilen gezegenler çok uzak olacak. Jüpiter, Mars ve Satürn ise haftalarca sabah gökyüzünde kalacak.

STELLARIUM

Göksel olay, diğer bölgelerde birkaç gün boyunca görülebilecek. Sidney, Avustralya, bunu 28 Mayıs gibi erken bir tarihte görebilecek, Tokyo ve Atina ise 2 Haziran'da görebilecek. Dünyanın diğer bölgelerindeki insanlar, geçidin en az bir kısmını 28 Mayıs ile 6 Haziran arasında görebilecekler.

Dünyanın diğer bölgeleri ise daha fazla seçeneğe sahip. Star Walk, altı gezegen geçidini görecek birkaç bölge olduğunu söylüyor:

São Paulo: 27 Mayıs

Sidney: 28 Mayıs

Meksika: 29 Mayıs

Abu Dabi: 30 Mayıs

Hong Kong: 30 Mayıs

Atina ve Tokyo: 2 Haziran

ve New York: 3 Haziran

BÖLGENİZDE GEZEGEN GEÇİDİ GÖRÜLECEK Mİ?

Çevrimiçi olarak gece gökyüzünü izleyebileceğiniz ve gezegenlerin nerede olduğunu görebileceğiniz çeşitli uygulamalar ve web siteleri var. Bu makaledeki bilgileri doğrulamak için iki uygulama: Stellarium'un web sitesi ve Sky Tonight kullanıldı.

Her iki uygulama ile de mevcut konumunuzu girebilir, zamanı 3 Haziran ile 7 Haziran arasında değiştirebilir ve ardından gün batımı ile gün doğumu arasında zamanı hareket ettirebilirsiniz.

Sky Tonight uygulaması, gezegenlerin Dünya'dan ne kadar görülebilir olduklarına bakılmaksızın konumlarını gösterirken, Stellarium Dünya'dan gökyüzünün nasıl görüneceğini gösterir.

ÖZEL EKİPMANA GEREK VAR MI?

İdeal yerlerde olanlar için, dört gezegen çıplak gözle görülebilecek, bunlar Jüpiter, Mars, Satürn ve Merkür. Neptün ve Uranüs'ü görmek için yüksek güçlü dürbünler veya bir teleskopa ihtiyacınız olacak.

Gökyüzü gün doğumundan hemen önce daha parlak olduğu ve Dünya'dan uzak oldukları için, genel olarak çok daha zor görülecekler ve ek ekipman olmadan görülemeyecekler.

Bölgenizde geçidin tamamını göremeyebilirsiniz, ancak çoğu yerde üç veya dört gezegen görebilirsiniz – bu bile bir mucize. Elbette bulutlu hava ve yoğun şehir ışıkları izlemeyi engelleyebilir.

GEZEGEN GEÇİDİ İLE GEZEGEN HİZALANMASI AYNI MI?

Gezegen geçidi, gezegenlerin aynı anda gece gökyüzünde hizalanması görsel fenomeninin bir deyimidir. Resmi bir astronomi terimi değildir, ancak NASA bu fenomeni "gezegenlerin geçidi" olarak adlandırdığı için oldukça yaygındır.

Buna karşılık, gezegen hizalanmasının iki tanımı vardır. Daha yaygın olanı, gezegenlerin gece gökyüzünde görünür şekilde hizalanmasını tanımlar. Üçten az gezegen veya hepsi kadar olabilirler, ancak küçük, büyük veya büyük hizalanma olarak adlandırılan tanımlar bir kaynaktan diğerine farklılık gösterir. Genel olarak, üç gezegen mini bir hizalanma, dört gezegen küçük bir hizalanma ve beş ila yedi gezegen büyük bir hizalanma olarak kabul edilir.

Gezegen hizalanmasının diğer tanımı ise daha kelime anlamıyla ve gezegenlerin yörüngede gerçekten hizalanmasını tanımlar. Bu çok daha nadirdir ve neredeyse hiç olmaz.

Bu tanım doğrultusunda son tam gezegen hizalanması 949 yılında gerçekleşmiştir ve bir daha 6 Mayıs 2492'ye kadar gerçekleşmeyecektir. Yaklaşan hizalanma görsel türde olacak. Gezegenler Dünya'dan görülebilecek, ancak yörüngesel hizalanmada olmayacaklar.

NASA ve astronomlar, gece gökyüzünde birden fazla gezegenin görülmesini de birleşme olarak adlandırırlar. Bir örnek, Nisan'ın ilk haftasında Venüs, Mars ve Satürn'ün birleşmesinin görüldüğü 2022'de görülmüştü.

BİR SONRAKİ GEZEGEN GEÇİDİ NE ZAMAN OLACAK?

Küçük gezegen geçitleri sıklıkla olur. Çoğu yerde yıl boyunca farklı zamanlarda aynı anda üç veya dört gezegen görebilirsiniz. Beş veya daha fazla gezegen olduğunda nadir olanlar meydana gelir.

2025 sonuna kadar gerçekleşecek toplam beş etkinlik var:

3 Haziran 2024

28 Ağustos 2024

18 Ocak 2025

28 Şubat 2025

29 Ağustos 2025

28 Şubat 2025 tarihi özellikle önemlidir çünkü güneş sistemimizdeki diğer yedi gezegenin hepsi aynı anda görülebilecek, ancak birkaçını görmek için muhtemelen bir teleskopa ihtiyacınız olacak.