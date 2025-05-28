Dünyanın ilk insansı robot boks maçı düzenlendi

İnsansı robot dövüş turnuvası, Çin Medya Grubu (CMG) tarafından Hangzhou’da başlatıldı. Unitree Robotics tarafından geliştirilen robotların yer aldığı canlı yayınlanan organizasyon, dünyada ilk kez insansı robotların karşı karşıya geldiği bir dövüş turnuvasına sahne oldu.

Turnuva kapsamında robotlar, hem sergileme hem de rekabetçi karşılaşmalarda sahne aldı. Boks müsabakalarında dört ayrı insan operatör ekibi, robotları gerçek zamanlı olarak kontrol etti. Ringde düz yumruklar, kanca darbeler, yan tekmeler ve havada dönüşlü tekmelerle mücadele eden robotlar, yere düştükten sonra kalkabilme becerisiyle dikkat çekti.

Etkinlikte öne çıkan robotlardan biri olan Unitree G1, 1.32 metre boyunda ve 35 kilogram ağırlığında. Gelişmiş işlem kapasitesi ve esnek hareket yeteneği sayesinde hem zorlu ortamlarda görev yapabiliyor hem de hızlı taktik değişikliklerine uyum sağlayabiliyor.

TEKNOLOJİK GELİŞMELER İÇİN STRES TESTİ

Uzmanlara göre bu tür dövüş karşılaşmaları, robotik sistemlerin yapısal dayanıklılığını, hareket kontrolünü ve yapay zekâ temelli karar verme yetilerini sınamak için eşsiz birer ortam sunuyor.

“Müsabakalar, öğrenerek gelişen robotlar için hem gösteri hem de gelişim alanı” diyen uzmanlar, bu tür etkinliklerin Çin robot endüstrisine yeni yetenekler kazandıracağını belirtiyor.

SIRADAKİ DÖVÜŞ SHENZHEN'DE

Organizatörler, Aralık ayında Shenzhen'de, tam boy insansı robotların yarışacağı bir başka dövüş turnuvasının daha düzenleneceğini duyurdu. Shenzhen merkezli EngineAI tarafından gerçekleştirilecek olan bu turnuva, teknolojik rekabetin görsel bir şölene dönüştürülmesini amaçlıyor.

CMG’ye göre bu etkinlikler sadece birer spor müsabakası değil, aynı zamanda yapay zekâ, gömülü yazılım ve robot mühendisliğinde Çin’in dünya liderliği iddiasını destekleyen bir platform niteliği taşıyor.

Çin Elektronik Enstitüsü’ne göre, insansı robot pazarı 2030 yılına kadar 870 milyar yuan’a (yaklaşık 120 milyar dolar) ulaşacak. Unitree, AgiBot, Booster Robotics ve EngineAI gibi firmaların yatırımlarıyla Çin, hem endüstriyel hem de ev tipi robotlar alanında küresel rekabetin merkezine yerleşmeyi hedefliyor.